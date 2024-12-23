سارة نتنياهو تقاضي وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا المبلغ ولهذا السبب

رفعت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، الليلة الماضية (الاثنين)، دعوى "تشهير" ضد عدة قنوات تلفزيونية إسرائيلية بسبب منشورات زعمت أنها على ما يبدو قدمت بموجبها معلومات أمنية. باستثناء تكاليف المحكمة، التعويض هو نصف مليون شيكل.

وجاء في الدعوى: "نشر المشتكى عليهم ورددوا كذبة تامة مفادها أن زوجة رئيس الحكومة تقوم بنقل معلومات استخباراتية حساسة إلى شركات و/أو جهات غير مصرح لها بذلك، ومن بين أمور أخرى، تم نشر الأكاذيب التي بموجبها وقبل ثلاثة أيام من اغتيال زعيم حزب الله، أبلغت المدعية الأصدقاء والصديقات عن النية لاغتياله".

وقبل يومين، نُشر مقال في موقع هيئة البث الرسمية يفيد بأن ثلاثة أشخاص يديرون صفحات Telegram شهيرة في إسرائيل يتلقون من السيدة نتنياهو معلومات يجب أن تكون سرية. ومن جملة ما قيل:

"سأقدم لك السبق الصحفي: لدي أفضل مصدر في العالم الذي يواصل تقديم التقارير لي وهو لا يعرف أنه يقدم التقارير لي - سارة نتنياهو. لديها الكثير من الأصدقاء الذين تخبرهم بأشياء، اتصلت سارة نتنياهو بأصدقاء وأخبرتهم أن يكونوا حذرين، وقد أطلقوا الصواريخ علينا بالفعل، في غضون 5 دقائق عرفت. سارة نتنياهو، وبفضلها عرفت أنه سيتم اغتيال نصر الله".

في اليوم التالي، تحدثت القناة الاخبارية 12 عن المقال المذكور وناقشوا الموضوع.

وجاء في الدعوى: "إن المتهمين قدموا أشياء غير صحيحة على أنها حقائق، وتصرفوا بسوء نية وفعلوا ما فعلوه بقصد الحاق الضرر".