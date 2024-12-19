"يماطل بالوقت في ساحة المعركة ويبقى بالخلفية": شهادات جديدة عن قائد لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي

إفصاح i24NEWS: نشر مراسلنا العسكري يانون شالوم يتاش، مساء اليوم (الأربعاء) في العدد الرئيسي مع ميري ميخائيلي، شهادات جديدة حول سلوك كتيبة المظليين المقدم عامي بيطون، في الأيام الأولى للقتال، من الحصار - وأثناء القتال في غزة تظهر الاقتباسات في الخلفية ادعاءات القادة بشأن سلوك غير لائق من جانب العقيد، متى تمت كتابة الشهادات واحدة تلو الأخرى من قبل الضباط الذين شعروا بالالتزام الأخلاقي بإبلاغ الضابط الذي كان يقود بيتون آنذاك، اللواء دان جولدفوس.

في البداية، تجدر الإشارة إلى أن العقيد بيتون ضابط ممتاز. في الماضي، قدم له قائد فصيل في الكتيبة 101، والذي كان بالماضي قائد لواء المظليين، أفيف كوخافي، وسام امتياز رئيس هيئة الأركان. العلاقة بين الاثنين استمرت لسنوات عديدة، وأن كوخافي اختار العقيد بيطون لتأسيس الوحدة متعددة الأبعاد. وتقدم بيطون وتولى عدداً من المناصب الرئيسية - قائد سرية مقاتلين في الانتفاضة الثانية، قائد المظليين وقائد الفرقة الشمالية في غزة، لكن 15 ضابطا عملوا معه بشكل وثيق - تقاعدوا في غضون ست سنوات بعد شكاوى حول سلوكه.:

"بالنسبة للعقيد، الجنود كالهواء - لا أكثر من ذلك"

"أشعر بواجب أخلاقي لإبلاغكم عن سلوك الجنرال في الحرب - من وجهة نظري، هذا غير مناسب لأي شخص، ولا سيما قائد كبير في جيش الدفاع الإسرائيلي".هذا ما كتبه ضابط في الاحتياط، الذي خدمت كتيبته تحت قيادة بيطون للعقيد غولدفوس، عندما كان قائداً للفرقة 98، وهي فرقة كوماندوز مظلية. "إن سلوك قائد لواء المظليين الذي رأيته كان متطرفًا للأسوأ ومخالفًا للقيم القيادية اولإنسانية، وأهمها الكرامة الإنسانية والقدوة الشخصية. وكان قائد لواء المظليين يتحدث إلذين يتبعون له بطريقة غير محترمة ومهينة وجارحة".

في حين أن صورة شكل شخصيته الخارجية هي صورة قائد شرس وموقر، فإن غرفة القيادة الأمامية المقربه منه تشهد أن "أغلبية التعليقات الجارحة كانت موجهة إلى قادة اللواء والضباط في غرفة القيادة الأمامية التابعة للعميد. الأشخاص الأقرب إليه. وتصف بعض الشهادات موقفا إشكاليا تجاه مقاتلي الكتيبة الذين خاضوا معارك ضارية في قطاع غزة".

"لقد أصبح مقر العميد بيتًا للمتعة والدلال"، وصف أحد الضباط المكان الذي يدار منه القتال. وشهد العديد منهم على الأقل أنه بينما كان الجنود يتناولون حصص طعام القتال في الميدان، كان العميد بيطون يستمتع بالطعام اللذيذ. الذي جاء إليه خصيصا في ساحة المعركة، وهذا ليس لمرة واحدة - بل تقريبا بصورة شبه يومية.

IDF Spokesperson

"جزء من الحياة الجيدة في مقر العميد كان توصيل الطعام والطعام المطبوخ الذي لم يعتبر حدثا خاصا، بل أصبح مسألة روتينية، خاصة في خان يونس. وصل الأمر إلى حد نائب قائد الكتيبة الخاص بي سأل (ضابط لوجستيات لوائية) مباشرة، عندما رأى توصيله أخرى من الشنيتسل تصل من إسرائيل - إذا كانوا لا يخجلون من تناول الطعام عندما يأكل الجنود حصص طعام المعركة؟ لقد نشأت مع قادة الذين كانوا آخر من يأكل بعد الجنود، وهنا، كل يوم، يحضرون للعميد شاورما وأشياء خاصة يطلبها لخزانة الحلوى".

ويشار إلى أن كل هذا يحدث بينما المظليون يتواجدون في عمق قطاع غزة ولا يعودون إلى منازلهم لينعشوا أنفسهم من القتال على مدار أكثر من شهرين ونصف، منذ يوم إرسالهم الى الجبهة الجنوبية في 7 أكتوبر. اشتكى العديد من الآباء من أنهم لم يسمعوا من أبنائهم لفترة طويلة.

وسبب الإقامة الطويلة، بحسب الضباط، هو المعارضة العنيدة للعميد عامي بيطون رغم محاولات الإقناع التي قام بها عدد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي. يقول لنا أحدهم: "في النهاية، لم يقتنع عامي إلا عندما أدرك أن ذلك أضر بصورته". استدعي لواء المظليين من السابع إلى العاشر وأداروا معارك قوية خلال هذه الساعات قُتل وأصيب عناصر من اللواء - فقد اللواء 17 مقاتلاً في ذلك اليوم.

وكان مقر اللواء يقع في سديروت. هكذا وُصفت الساعات الأولى من القتال، كما كتب ضابط كبير في غرفة القيادة الأمامية كان هناك: "استدعينا بسرعة إلى سديروت، طوال اليوم تجنبنا المخاطرة بطريقة متطرفة. يسعى القادة من حولنا إلى المواجهة، ونحن دائمًا في الخلف. وفي كل مرة كنت أتجرأ على التقدم للأمام، كان يتم الرد علي بالصراخ. وكانت النهاية عند حاجز إيرز عندما كان هناك خمسة محاصرين في الداخل محاطين بحشد من الناس، وتسمع صوت الإرهابيين على الباب والعقيد يفعل كل شيء للمماطلة بالوقت."

IDF Spokesperson

وكتب إلى الجنرال غولدفوس: "كل هذا بينما يدفع القادة في كل مكان بقوة من أجل القتال بقوة. ليس لدي طريقة لشرح ذلك، هذا بالاضافة الجبن وانعدام المواجهة - طوال أشهر الحرب الخمسة، كنا باستمرار نحافظ على الموقع في أبعد مكان ممكن بالخلفية وكان كل انتقال بسيط وسهل يقوم به بسخط شديد وعدم ضبط النفس".

وبحسب الادعاءات، فإن قائد لواء المظليين لم يقم بمواجهة. وبعد بضعة أسابيع، قاد المظليون الهجوم على مستشفى القدس. وكتب، لقد أدرنا القتال على مدار 24 ساعة في اليوم، 18 منها وهو مقفل على نفسه في غرفة أو نائم على الواتساب مع ضباط العمليات ومناقشات التنسيب.

بدء التحرك لهجوم ليلاً على مستشفى القدس - وهو أمر غير معتاد نسبياً لأننا كنا نعمل في الغالب خلال النهار - العميد يتشاور مع صديق آخر كان معنا موازياً له في الرتب حول مكان قيادة الحدث و نصحه بالخروج من المقر وقيادة الهجوم من نقطة مؤثرة وآمنة قريبة من الهدف. يجيب عامي ويستهزأ أنه لا يوجد سبب للمخاطرة ويبقى في الخط الخلفي للواء".

وبحسب الشهادات - بعد خمس دقائق تم دهس أحد المقاتلين وأبلغ قائد الكتيبة عن مقتله. " أحد أصدقاء قائد اللواء يهزه ليستيقظ ويقول له دعنا نخرج إلى الميدان ونصل إلى قائد الكتيبة. يأخذ بطانية وينام ويجيب بازدراء. بالنسبة له، الجنود هواء - لا شيء أكثر من ذلك ".