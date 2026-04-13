نتنياهو يوبخ ائتلافه : أنا من أقرر متى وكيف تتحدثون

وبّخ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الاثنين) أعضاء الائتلاف خلال جلسة الحكومة، على خلفية تغريدات عضو الكنيست تسفيكا فوغل حول ترامب في نهاية الأسبوع. وأوضح رئيس الحكومة: "أطلب من الوزراء وأيضًا من أعضاء الكنيست في الائتلاف انتقاء كلماتهم بعناية".

وأضاف :"نحن في مفترق طرق تاريخي مع أصدقائنا الأمريكيين وبالطبع صديقنا الكبير الرئيس ترامب. أنا أعطي تعليمات متى وكيف يتم التصريح وأيضاً متى لا يجب التصريح، لكن عليكم التشاور قبل التصريحات. لا أحد يتضرر من ذلك".

نذكر أن في تغريدة نشرها فوغل بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع إيران، هاجم رئيس الولايات المتحدة ترامب بقوله: "Donald, if you have to shoot, shoot. Don't quack". بعد وقت قصير تم حذف التغريدة، لكن ليس قبل أن تصبح فيروسية في جميع أنحاء العالم. تصريحاته انضمت إلى تغريدة هجومية أخرى نشرها خلال اليوم الثاني من عيد الفصح. حينها، كُتب في حسابه الرسمي على X: "دونالد، خرجت بطة!"

كما كان هناك ردود فعل في النظام السياسي على التغريدة، بما في ذلك عضو الكنيست جلعاد كاريف الذي تساءل: "عضو الكنيست فوغل - ما علاقتك أنت ومستشاراتك بالبط؟"، وعضوة الكنيست ميراف بن آري: "أنت تسبب الإحراج لكل مواطن في الدولة". وكما هو معروف، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، غرد عضو الكنيست فوغل أيضًا: "دونالد، أصبحت بطة".