تغير في توجه حملة الليكود: في الحزب بدأوا باتباع استراتيجية جديدة ضمن حملة الانتخابات الجديدة. في الليكود رصدوا تصاعد قوة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت على حساب رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، وقرروا تركيز حملتهم على أيزنكوت وعدم التطرق إلى بينيت.

التغيير في تركيز حملة الليكود يأتي بهدف إثارة صراعات داخلية بين قادة "معسكر التغيير" حول قيادة المعسكر، وبهذا يقومون بالعمل عنهم.

آيزنكوت، من جهته، اختار دعوة رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمناظرة، وذلك رغم أنه يعلم مسبقًا أن نتنياهو لن يحضر.