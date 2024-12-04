الكشف عن خطاب بن غوريون: "لن نتمكن من الاستمرار بالوجود إن لم نكن متماسكين"

ينشر معهد تراث بن غوريون للتراث اليوم (الأربعاء) ولأول مرة مخطوطة خطاب ألقاه دافيد بن غوريون، أول رئيس حكومة إسرائيلية، عام 1951، حول وحدة الشعب. وجاء النشر بمناسبة الذكرى الـ51 لوفاته، والتي قد تكون يوم الأحد.

وكتب بن غوريون في كلمته: "نحن نعيش في عالم غير مستقر، كما كان قبل عام 1914، نعيش على بركان، وفجأة يمكن أن تندلع لهب، هنا أو هناك، ولا يمكننا أن نقف دون أن نكون متحدين".

وتابع :" يكفي أن تكون لدي حكومة موحدة، وأن تكون هناك ترتيبات بين الكتل. لا الحكومة ولا الكنيست، بل الشعب هو الذي يقرر". هكذا يشير القائد الذي صمم مؤسسات إسرائيل: "هناك ضرورة لوحدة الشعب، وليس وحدة شمولية، وليس وحدة قسرية. اختلاف الرأي ممكن ومرغوب، لكن يجب أن يكون هناك شعورالوحدة، وهذا الشعور ينشأ في تماسك والتمام الشعب حول القيم المبدئية الأساسية".

Ben-Gurion Heritage Institute

وأضاف بن غوريون: "وهذا هو هدف حركتنا: جمع الشعب حول الأمور الكبيرة التي تحدد مصيرهم ومستقبلهم. سوف يسخر منا الطغاة وسيفرحون لأننا لم نتمكن بعد في هذه الانتخابات من تجميع غالبية الشعب وجعلهم يتماسكون. ليس هناك انتصارات سهلة، ونحن لا نخجل من الصعوبات، سنواصل عملنا هذا، وسنواصل هذا الاندفاع نحو المنطقة التي نرغب بها".