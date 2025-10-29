يائير نتنياهو مرشح لتولي هذا المنصب الكبير مع راتب يقدر كراتب وزير

يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مرشح لتولي منصب رئيس قسم الشتات والإعلام في الوكالة اليهودية، براتب يُقدّر كراتب وزير في الحكومة.ويأتي هذا بعد دعم الأحزاب اليهودية في المعارضة لهذا التعيين، بالإضافة إلى عدة تعيينات أخرى.

ومع ذلك، صرح مصدر من حزب "ييش عتيد" قائلًا: "عندما تم طرح اسم يائير نتنياهو، توقفت جميع المناقشات في الكونغرس الصهيوني. الجميع في حالة صدمة، والاتفاق الحالي في خطر."

كما سُجّل هذا المساء (الأربعاء) شجار غير معتاد وكاد أن يكون جسديًا بين الوزير ميكي زوهار والوزير يتسحاق فاسرلاف. الخلفية هي الصفقات السياسية حول التعيينات في المؤسسات الوطنية، التي تم الاتفاق عليها بين الليكود والمعارضة.

تم نشر التوثيق لأول مرة من قبل مراسلنا لشؤون الحريديم آري كلمان:

كما ذُكر، هذه خطوة لتغيير هيكل السلطة في المؤسسات الوطنية، وفي إطارها وُقّعت اتفاقية استثنائية بين جميع الكتل الحزبية، مما يُعزز موقف ميكي زوهار سياسيًا - قبل مؤتمر الليكود والانتخابات التمهيدية. ووفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الأحزاب، سيتم التناوب على قيادة الهستدروت والصندوق القومي اليهودي.

الشخص المُنتخب عضوًا في إدارة الهستدروت هو يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يرأس قسمًا ويحصل على نفس شروط الوزير. أيّد حزبا إسرائيل بيتنا ويش عتيد هذا التعيين كجزء من "اتفاقية الوظائف"، التي عُيّن بموجبها عضو الكنيست مائير كوهين رئيسًا للصندوق القومي اليهودي.

هاجم حزب "عوتسما يهوديت" الاتفاقية، قائلاً: "قاطع الليكود بن غفير ووقع اتفاقية مع ميرتس والإصلاحيين".