ما علاقة قطر؟ مطالبة بالتحقيق مع موظفين بمكتب نتنياهو بشبهة "الخيانة"

دعا رئيس حزب الديموقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، صباح اليوم (الخميس)، رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا إلى فتح تحقيق ضد موظفي ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشبهة الخيانة.

وقال جولان خلا مؤتمر صحفي خاص عقده: "لا مفر إلا أن أقول الكلام صراحة: هناك شبهة خيانة في ديوان رئيس الوزراء يجب التحقيق فيها". جاءت تصريحات جولان على خلفية التقارير التي جاء فيها أن المتحدث باسم ديوان رئيس الحكومة إيلي فيلدشتاين، والمستشار يوناتان يوريش، والمتحدث السابق باسم الليكود يسرائيل إينهورن، قدموا خدمات استشارية الى قطر في مراحل مختلفة خلال فترة عملهم.

وأوضح جولان :"الحديث يدور على ما يبدو عن علاقة عمل، مالية، شخصية – بين ديوان رئيس الحكومة ودولة عدو قبل وخلال الحرب".وتابع :"مستشارو نتنياهو الأكثر قربا، حصلوا وفقا للشبهات على دفعات مالية، أجروا علاقات، وقاموا بأعمال تجارية مع دولة مولت حماس".

وفي أعقاب تصريحاته رد حزب الليكود :"التحريض من اليسار يتجاوز اليوم الخطوط الحمراء عندما يجيز يائير جولان هدر دم رئيس الحكومة نتنياهو وموظفيه من خلال أخبار زائفة بصورة تامة. الوحيد الذي يجب التحقيق معه هو المحرض يائير جولان والذي دهن رأسه بزبدة كبيرة في قضية التجسس".

من جانبه رد جولان في حسابة في منصة اكس على بيان حزب الليكود وقال :"أدعو نتنياهو الى المجئ سوية معي الى التحقيق على كل ما فعله كل واحد منا في السابع من أكتوبر".