ضجة وإدانات بعد دعوة مسؤول إسرائيلي كبير سابق الى "العصيان" وعدم أداء الخدمة العسكرية

ثار الجهاز السياسي الإسرائيلي بعد تصريحات النائب العام السابق للدولة خلال استضافته في مؤتمر السبت في بئر السبع، حيث هاجم بتصريحاته سلوك الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو في ظل شهادته التي بدأت بعدد من الملفات. بدأت الضجة بعد مطالبة لا دور "العصيان وعدم أداء الخدمة العسكرية الطوعية إن تحولت إسرائيل الى دولة ديكتاتورية". وفي المقابل، طالب وزير القضاء ياريف لافين فتح تحقيق ضده.

وقال لادور في بداية تصريحاته: "قضايا نتنياهو أخطر من قضايا أولمرت، ومستوى الضرر أخطر بكثير. وإذا كانت الحقائق صحيحة، فسيتعين على القاضي أن يدينه".

ثم تناول موضوع العصيان، وقال: إن "هؤلاء الذين يقومون بالعصيان" ينقذونا، وأداة العصيان ورفض اداء الخدمة الطوعية مشروع إذا تم الاستيلاء على السلطة وحولت إسرائيل إلى دولة دكتاتورية. لا يُسمح للطيارين المحررين (طوعًا) فحسب، بل يجب تقريبًا الرد بهذه الطريقة ايضا إذا تحولنا الى ديكتاتورية".

وأضاف لادور "لن أدخل إلى قمرة القيادة لأنني لست مضطرًا لذلك، إن محاولة منع استخدام هذا أمر مرفوض تمامًا، وضار لا مثيل له ويدمر المشروع الصهيوني. كان يجب أن يتم توقيف نتنياهو عن أداءه مهامه منذ وقت طويل، أنا أؤيد التوصل إلى صفقة إدعاء بشروط مناسبة"..

Haim Goldberg, Falsh 90

وفي الجهاز السياسي، كما ذكرنا، قوبلت كلماته بإدانة شديدة، وكان على رأس المهاجمين رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ: "في دولة ديمقراطية، هناك حق كامل في أي رأي واحتجاج - العصيان خارج الحدود. أي شخص يقول خلاف ذلك يضر بأمن دولة إسرائيل. إنني أدين بشدة أي دعوة للعصيان وعدم أداء الخدمة العسكرية الطوعية، وأحذر - ويجب ألا نعود إلى الخطاب المثير للانقسام والخطير قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لدينا دولة واحدة ولدينا جيش واحد يجب أن يبقى فوق كل الجدل السياسي".

وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إن كلمات موشيه لادور لصالح العصيان تستحق كل الإدانة - من جميع أطراف الطيف السياسي. إن الدعوة إلى العصيان أثناء الحرب، وخاصة من أولئك الذين يترأسون جهاز فرض القانون، هي تجاوز لخط أحمر يعرض الديمقراطية للخطر ويقوض مستقبلنا وأتوقع من المستشارة القانونية للحكومة أن تتخذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة الخطيرة".