"توقعات أن تدعمه أحزاب الحريديم" ||المعارضة الإسرائيلية تطرح قانون حل الكنيست

أعلن قادة كتل المعارضة الإسرائيلية عزمهم طرح قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء). وبحسب البيان، اتُخذ القرار بالإجماع، وهو مُلزم لجميع الكتل الحزبية.

وجاء في البيان: "بالتنسيق مع جميع الكتل، تقرر إلغاء المساءلات ومشاريع قانون المعارضة من جدول الأعمال، وذلك لتركيز الجهود على هدف واحد: إسقاط الحكومة". وصرح الوزير يتسحاك غولدكنوبف اليوم: "بناءً على توجيهات رجال الدين الكبار سنصوّت لصالح حل الكنيست".

في الوقت نفسه، يُعقد اجتماع في الكنيست بين مستشارة الكنيست، سجيت أفيك، وأعضاء الائتلاف، في محاولة لصياغة مشروع قانون متفق عليه.

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ترددت المعارضة حول طرح مشروع القانون، لأنه في حال طرحه للتصويت في قراءة تمهيدية ولم يُعتمد، فلن يكون من الممكن طرح مشروع قانون لحل الكنيست مجددًا لمدة ستة أشهر. وفي حزب "إسرائيل بيتنا"، أفادت تقارير إخبارية أنهم مصممون على طرح مشروع القانون، حتى لو لم تُعلن شاس دعمها له.

من المتوقع، كما أفيد، أن تدعم احزاب الحريديم القانون. وقد قرر مجلس كبار حاخامات كبار التوراة في أغودات يسرائيل يوم الخميس الماضي دعم قانون حل الكنيست. إضافةً إلى ذلك، التقى الحاخام هيرش يوم الاثنين مع زعيم حركة "ديغل هاتوراه"، الحاخام لاندو. وفي نهاية الاجتماع، لم يُتخذ أي قرار جديد، لذا من المتوقع أن يدعم حزب "يهدوت هتوراه" حل الكنيست بالإجماع.