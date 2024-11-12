سيتم خصم راتبه أيضا: إبعاد النائب عوفر كاسيف من الكنيست لمدة نصف عام

قررت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الاثنين إبعاد عضو الكنيست عوفر كاسيف (الجبهة - العربية للتغيير) من الجلسات العامة واجتماعات لجان الكنيست لمدة ستة أشهر

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تأتي العقوبات والتبعيدات الأخرى بعد أن اتهم القائم بالإشارة جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

كما تقرر حرمانه من راتبه لمدة أسبوعين خلال فترة إبعادة والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي إحدى العقوبات الصارمة التي فرضتها اللجنة في السنوات الأخيرة.