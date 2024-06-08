عملية إنقاذ الرهائن تؤجل بيان غانتس بشأن مغادرة الحكومة

أدت العملية لإنقاذ المختطفين إلى تأجيل بيان رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، الذي كان من المقرر أن يصدر هذا المساء في نهاية يوم السبت بشأن تقاعده من الحكومة. ومع ذلك، لن يغير هذا القرار المبدئي لغانتس وصديقه الحزبي غادي آيزنكوت، حيث يشعر الاثنان بالإرهاق من عضويتهما في الحكومة والإحباط بسبب عدم قدرتهما على التأثير.

حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم منع التقاعد المزمع، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى حل حكومة الحرب وترك إدارة الحرب بين يديه وفي يد وزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى الحكومة الموسعة التي تضم إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريش. وكتب نتنياهو: "هذا هو وقت الوحدة وليس الانقسام. يجب أن نبقى متحدين داخل أنفسنا في مواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا. أدعو بيني غانتس - لا تتركوا حكومة الطوارئ. لا تتخلوا عن الوحدة".

بعد دقيقة واحدة، نشر غانتس رسالة توجه فيها إلى نتنياهو قائلاً: "يجب أن ننظر بمسؤولية إلى مدى صحة الأمر ويمكننا الاستمرار من هنا".

مساء الخميس، تحدث غانتس مع رئيس الشاباك، وأكد انطلاق عملية الإنقاذ بعد أن وافق عليها غالانت ونتنياهو. بعد تنفيذ عملية الإنقاذ، جرت مشاورات في الدولة وتقرر عدم الإدلاء ببيان، علماً أن الاهتمام العام منصب على الحدث الكبير المتمثل في إطلاق سراح المختطفين. ومع ذلك، قال كبار مسؤولي الحزب إن هذا لن يغير الخطط وقد يؤخرها ليوم أو يومين فقط.

اليوم، هنأ غانتس على انتهاء عملية الإنقاذ: "قلبي مملوء بعودة نوح وأندريه وألموغ وشلومي. أود أن أشيد بجنود الجيش الإسرائيلي والشاباك على شجاعتهم في تنفيذ هذه العملية المعقدة التي تم التخطيط لها بعناية وتنفيذها بطريقة ملهمة. وحتى اليوم، قلبي مع جميع عائلات المختطفين، ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى ديارهم".

وفي وقت سابق من بعد الظهر، أدلى مسؤول سياسي بتصريح حول عملية الإنقاذ، لكنه لم يذكر غانتس وآيزنكوت. وقال المصدر: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وافقا على تنفيذ خطة العملية مساء الخميس. وفي هذه المناقشة عرض رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار تفاصيل العملية والإمكانيات والمخاطر والتداعيات". وأضاف أن "نتنياهو وصل صباح اليوم إلى مقر الشاباك الذي جرت منه العملية، وتابع سيرها برفقة وزير الأمن غالانت، رئيس جهاز الأمن الوطني، رئيس جهاز الأمن العام الشاباك بار، وسكرتيره العسكري اللواء جوفمان، ومفوض الشرطة المفتش العام شبتاي".

تجدر الإشارة إلى أن غانتس وآيزنكوت كانا على علم بعملية الإنقاذ التي كانت مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. والخميس الماضي أيضًا، عُرضت تفاصيل العملية على غانتس. ولكن، كما ذكرنا، غاب مكان غانتس وآيزنكوت عن إحاطة أحد الأحزاب السياسية.