احتجاجات متجددة في تل أبيب ومدن أخرى ضد نتنياهو تطالب بانتخابات جديدة وصفقة لتبادل الأسرى

مساء يوم السبت، تجددت الاحتجاجات الإسرائيلية في مختلف المدن بما في ذلك تل أبيب، حيث تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مطالبين بإجراء انتخابات فورية وإبرام صفقة لتبادل الأسرى. المظاهرات شهدت إغلاق الشارع الرئيسي في تل أبيب، ورافقها تعبيرات قوية من الغضب ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

في هذه الأثناء، نظمت عائلات الأسرى والمحتجزين مظاهرة مستقلة تطالب بتحرك فوري للحكومة لإعادة أحبائهم. وصفوا محاولات نتنياهو لعرقلة الصفقة المحتملة بأنها تهديد للفرصة الوحيدة لإنقاذ المختطفين، واتهموا رئيس الوزراء بـ "الاختباء وراء مسمى مصدر سياسي رفيع".

يائير لبيد، رئيس المعارضة، أكد خلال مشاركته في المظاهرات أن الانتصار الحقيقي لا يمكن تحقيقه بدون عودة المختطفين، داعياً نتنياهو لإرسال الفريق المفاوض فوراً إلى القاهرة وعدم العودة دون إتمام صفقة. وأكد أن حزبه "ييش عتيد" سيقدم كل الدعم لضمان إتمام الصفقة.

كما تجمع المئات قبالة منزل نتنياهو في قيسارية مطالبين بإجراء انتخابات، وشهد شارع 65 في مفرق "كركور" احتجاجات مماثلة تطالب بتبادل الأسرى. وفي مدن بئر السبع، نتانيا، ورعنانا، تظاهر الآلاف أيضاً ضد السياسات الحالية لحكومة نتنياهو ودعماً لإبرام صفقة تبادل الأسرى.