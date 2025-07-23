"حاولت الحصول على قاذفة آر بي جي": اعتقال امرأة للاشتباه في تخطيطها لاغتيال نتنياهو

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اعتقل الشاباك والشرطة الإسرائيلية امرأةً تبلغ من العمر 70 عامًا من المنطقة الوسطى خلال الأشهر الأخيرة للاشتباه في تخطيطها لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد سُمح بنشر هذا الخبر اليوم (الأربعاء)، بعد رفع حظر النشر عن التحقيق. ولا يزال اسم المشتبه بها وعنوانها سريين.

فُتح التحقيق قبل نحو شهرين، بعد أن أبلغ ناشطون في الاحتجاجات جهاز الأمن العام أن المرأة أخبرتهم أنها "تريد قتل نتنياهو"، بل وحاولت من خلالهم معرفة تفاصيل ترتيباته الأمنية. كما اتضح أنها كانت تبحث عن وسيلة للحصول على أسلحة، بما في ذلك، وفقًا للاشتباه، قاذفة آر بي جي.

أبلغ النشطاء الذين التقوا بها مسؤولي الأمن على الفور، في محاولة لثنيها عن أفعالها. أُلقي القبض عليها في ذلك اليوم، واستُجوبت، ثم أُطلق سراحها قيد الإقامة الجبرية. وبعد انتهاء التحقيق، أعلنت النيابة العامة اليوم أنها تعتزم توجيه لائحة اتهام ضدها غدًا.

ووفقًا لمصادر غير رسمية، يبدو أن المشتبه بها تعاني من مرض عضال.