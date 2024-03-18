اندلاع جدل حاد في الكابينيت حول تعيينات قادة الجيش الإسرائيلي

اندلعت مواجهة حادة وشديدة مساء أمس في جلسة مجلس الأمني المصغر حول قضية التعيينات في الجيش الإسرائيلي، حيث انتقد الوزير بتسلئل سموتريش الأمر قائلا :"الجيش الإسرائيلي ومن يرأسه فشلوا ليس فقط على المستوى التكتيكي والعملياتي وإنما على المستوى الفكري. من يشكل شخصية القادة هي هيئة الأركان وجولة التعيينات الحالية يجب أن تقوم بها هيئة الأركان القادمة. هيئة الأركان هذه فشلت، لذلك يوجد له دعم فقط لاستخدام القوة".

وتابع سموتريش انتقاداته مطالبا :"ليس من الممكن أن لا يتمكن مفوض الشرطة من إجراء التعيينات". وزير الأمن يوآف غالانت رد عليه :"إن تطرقت لهذا، فالتنظر الى الواقع بصورة كاملة، كيف للجيش الإسرائيلي، الذي فشل، نهض من أصعب مكان ويتصرف كقدوة. الجيش الإسرائيلي يحقق الإنجازات التي نفتخر بها. أنت تلحق الضرر بأمن إسرائيل وتقوض النظام الأمني لأسباب سياسية فقط، هذا أمر خطير دائما وخصوصا فترة الحرب، السماح لأي كان بتحويل الجيش الإسرائيلي الى ميليشيا في خدمة هذا المسؤول أو غيره".

وانضم الوزراء ديختر وغانتس الى غالانت منتقدين سموتريش. واتهم غانتس سموتريش بانه يقوم بنزع الشرعية عن الجيش، وقال ديختر "البنية التحتية الأهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي تعيين قادة خصوصا بعد السابع من أكتوبر وأنت تضر بهذا" في حين أضافت الوزيرة شاشا-بيطون "كل ما يهمك هو السياسة". من جانبه انضم رئيس الحكومة نتنياهو الى موقف غالانت وقال "ولا أي جهة يمكنها التدخل بالتعيينات".

كما وقع جدل آخر في جلسة الكابينيت بعد أن هاجم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير المستشارة القضائية للحكومة جالي بهارا ميارا، خلال الجلسة. وأثار بن جفير قضية خلال الاجتماع قضية التعيينات في الشرطة، وتساءل عن سبب إمكانية تعيين قادة كبار في الجيش ولكن لا يمكن إجراء جولة تعيينات مماثلة في الشرطة.