"الصفقة عالقة منذ 10 سنوات"|| لماذا لم تتمكن الشرطة الإسرائيلية من استلام مروحيات الإطفاء التي اشترتها؟

نشر أول: أفاد مراسل شؤون الشرطة في قناة i24NEWSالعبرية موشيه شتاينمتس،الخميس أن صفقة مروحيات الإطفاء الجديدة التي تسعى الشرطة لشرائها منذ عقد من الزمان – تم رصد ميزانية لها قبل ستة أشهر بمبلغ 160 مليون شيكل. لكن الصفقة لا تزال عالقة.

في الواقع، لا توافق هيئة الطيران المدني على منح ترخيص للمروحيات من طراز بلاك هوك بسبب أجهزة الاتصال ونظام التعريف الجديد Predator Peer Identification System. ومع ذلك، قامت شركة سيكورسكي لتصنيع المروحيات بتحديث أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي لمروحيات بلاك هوك في عام 2021، لكن هيئة الطيران المدني لا توافق على النموذج الجديد.

في الأسابيع الأخيرة، قامت الشرطة الإسرائيلية بالبحث في جميع أنحاء العالم عن أجهزة اتصال مستعملة لطائرات الهليكوبتر من طراز بلاك هوك بهدف تثبيتها في طائرات الهليكوبتر الجديدة - طراز 2025.