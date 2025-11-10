هاجمت عضو الكنيست طالي غوتليب (عن حزب الليكود) بشدة مفوّض الشرطة الإسرائيلية داني ليفي، خلال مقابلة إذاعية أجرتها اليوم (الاثنين) مع محطة "كول براما"، وذلك على خلفية الخلاف العلني بين ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن إدارة التحقيق في قضية المدعية العسكرية العامة السابقة.وقالت غوتليب خلال المقابلة:"عذرًا، لكن لدينا مفوّض شرطة غبي، لا يفهم شيئًا."

أضافت غوتليب "المفوض لا يعرف الوضع القانوني، وقد فعل ذلك عمدًا (معارضًا طلب بن غفير)، ظانًا أن هناك أمرًا قضائيا مشروطًا"، ووجهت إليه سؤالًا: "لنفترض أن يديك نظيفتان وتقول إنك تنتظر قرار المحكمة العليا، وأن آشر كولا قال أيضًا إنه ينتظر قرار المحكمة العليا، فلماذا لم تستدعِ بهاراف-ميارا للاستجواب في هذه الأثناء؟"

"هناك شكوك معقولة ضدها، إذا كنت تعتقد حقًا أن يديك نظيفتان، ولا يهمني للحظة أنك لا تحمي شخصًا رأيتك تتحدث معها عن قرب وبشكل سري جدًا في جبل هرتسل، أليس كذلك؟ إذن، كيف أصف الأمر بدقة، تعال واستدعها للاستجواب. طالما أنك لا تفعل هذا، فأنت مدفوع باعتبارات خارجية ومرفوضة."

ويأتي هجوم غوتليب بعد يوم من اجتماع وزير الأمن القومي بن غفير مع مفوّض الشرطة داني ليفي ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات والمستشار القانوني للشرطة، حيث ناقشوا مسار التحقيق في قضية التسريب المذكورة.

وخلال الاجتماع قال بن غفير:"أنا لا أتدخل في التحقيق، لكن قرار من يشرف عليه ويتابعه هو قرار حكومي بحت. نحن لسنا جمهورية موز. الوزير ليفين قرر، وعليكم تنفيذ القرار."

يُذكر أن المستشارة القانونية لوزارة العدل كانت قد أرسلت مؤخرًا رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة أوضحت فيها أنها في حالة تضارب مصالح فيما يتعلق بالتحقيق في القضية، ما دفع وزير العدل ياريف ليفين إلى إحالة الملف إلى مفوّض شكاوى القضاة آشر كولا، بينما أعلنت الشرطة بقيادة المفوّض ليفي أنها ستواصل مرافقة التحقيق ومتابعته