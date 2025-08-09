الأحزاب العربية في إسرائيل تسعى لإحياء "القائمة المشتركة"

قد يعجبك أيضًا -

سيجتمع رؤساء الأحزاب العربية: القائمة العربية الموحدة، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي يوم الاثنين في محاولة للدفع لإعادة تأسيس القائمة المشتركة. وسيركز الاجتماع على التوصل إلى اتفاقات بشأن الخطوط الأساسية للقائمة القديمة-الجديدة.

وفي تصريح للنائب أحمد الطيبي لهيئة البث الرسمية "كان" قال إنه بالإمكان تجاوز اختلافات الرأي بين الأحزاب: "الغالبية العظمى من الجمهور العربي ترغب في تأسيس القائمة المشتركة".

وقال رئيس الحركة العربية للتغيير إن : "التحديات التي يواجهها المجتمع العربي والجمهور عامة غير مسبوقة، وهناك حاجة لإعادة تأسيس القائمة المشتركة رغم اختلافات الرأي".

وأضاف الطيبي: "أعتقد أنه يمكن سد الفجوات كما نجحنا في الماضي. الغالبية العظمى من الجمهور العربي ترغب في ذلك، ولذلك سنبدأ يوم الاثنين مناقشات لتعزيز هذه الإمكانية. ستأتي الحركة العربية للتغيير بأيدٍ ممدودة".

ويشار الى أن القائمة المشتركة خاضت الإنتخابات الـ20 للكنيست في عام 2015، بعد رفع نسبة الحسم وحصلت على 13 مقعدا، وانقسمت في انتخابات 2019.