عائلات الضحايا والنازحين يقدمون التماسًا للمحكمة العليا لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

قدمت العائلات الثكلى والأسر النازحة وأقارب المختطفين التماسًا إلى المحكمة العليا صباح اليوم (الخميس) يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقيق ولائية للتحقيق في كارثة 7 أكتوبر. يشمل الملتمسون عائلات ثكلى وأشخاص تم إجلاؤهم من جنوب وشمال البلاد، وجميعهم تأثروا بشكل مباشر بالإغفال.

ومن بين الملتمسين هيلا والوزير السابق يزهار شاي، والدا الراحل يارون أوري شاي، والعميد دادي سيمشي، والد المرحوم غي، وراؤما وجادي كيدم اللذان فقدا عائلتهم بأكملها في الهجوم، وأورلي وأمير شوشاني، وأوري إبستين وغيرهم الكثير.

يعد هذا الالتماس الثاني لإنشاء اللجنة، وقد صرحت المستشارة القانونية للحكومة جاليد بيهاريف ميارا بأنه يجب تشكيل اللجنة على الفور، لكن حتى الآن امتنعت الحكومة عن الإعلان عن تأسيسها.

وأكد الملتمسون في مطالبتهم بأمر مشروط على ضرورة وأهمية التحقيق في الأسباب والعوامل التي أدت إلى الفشل الكبير في 7 أكتوبر. وشددوا على أن نتائج اللجنة المؤقتة يمكن أن تساعد في عمليات صنع القرار وإدارة الحملة الشاملة التي تشهدها البلاد.

وقال الوزير السابق يزهار شاي: "أقسمت على قبر البطل يارون أن أفعل أي شيء للوصول إلى الحقيقة. نحن لا نبحث عن الانتقام، بل نريد الوصول إلى الحقيقة وإجراء تصحيح حقيقي حيثما كان ذلك ضروريًا". وأضاف العميد دادي شمشي: "أعتقد أن الوقت قد حان بعد ثمانية أشهر من القتال لبدء عملية تشكيل اللجنة. إن الحاجة إلى استخلاص الاستنتاجات والدروس أمر بالغ الأهمية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لحراك "دركينو" الذي انضم للالتماس، نمرود ديفيك: "لا يمكننا الفوز حتى نحقق فيما حدث هنا وكيف دخلنا في الحرب الأكثر تعقيدًا في تاريخ إسرائيل. مواطنو إسرائيل يستحقون الحقيقة، وهذا إنصاف للضحايا والشهداء والجمهور كله