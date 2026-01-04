تصعيد غير مسبوق: وزير القضاء الإسرائيلي يتهم المستشارة القضائية بالفساد أمام وفد أممي

خطوة غير عادية: وزير العدل ياريف ليفين تحدث مع بعثة الأمم المتحدة، التي تعمل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقال إن "المستشارة القانونية للحكومة - فاسدة"، هكذا نشر هذا المساء (الأحد) المحلل القانوني أفيشاي غرينتسفايغ.

كما ذُكر، هم وصلوا لزيارة في البلاد، والتقوا بعدد من الشخصيات الرفيعة – أعضاء الوفد التقوا في إسرائيل بعدد من الشخصيات الرفيعة، ومن بينهم وزير القضاء ياريف ليفين. ألقى أمامهم خطاباً بالإنجليزية قال فيه: "لا توجد فساد سلطوي في إسرائيل، لأن الإنسان يستطيع أن يمشي في الشارع ولن يسرقه أحد. نحن دولة ذات مستوى أمان شخصي عال جداً. الفساد السلطوي الوحيد في إسرائيل هو من المستشارة القانونية للحكومة التي تعمل أيضاً كرئيسة للادعاء العام. لدينا مشكلة خطيرة جداً من تنفيذ انتقائي من جانب المستشارة القانونية للحكومة."

وأضاف ليفين: "أحد المعايير لقياس قوة الدولة في هذا المجال هو استقلالية جهاز تطبيق القانون، وقدرة رجال إنفاذ القانون على تطبيق القانون دون خوف في هذه القضايا".

في أعقاب قرار الوزير ليفين بغسل الغسيل القذر أمام الأمم المتحدة، ومن منطلق الخوف من تراجع تصنيف إسرائيل، سارعت وزارة القضاء إلى الطلب من نواب المستشارة القانونية أفيفتال سومبولينسكي وشارون أفيك تصحيح الانطباع، حيث ادعيا أن تصريحات الوزير تدل فعلاً على استقلالية الجهاز، وأن بإمكانه التعبير عن نفسه بحدة ضد الادعاء، لكن ذلك لا يؤثر على اتخاذ القرارات الفعلي.