إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي حول صفقة الرهائن وتوجيه النقاش نحو مجلس أمني موسع

تم إلغاء الاجتماع المقرر عقده الليلة بين أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة صفقة تبادل الرهائن، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الحكومة. بدلاً من ذلك، انعقد مجلس الوزراء السياسي الأمني الموسع لتناول الموضوع، وسط تقارير عن انقسامات حادة بين الوزراء حول الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة.

مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشارت إلى أن الإلغاء جاء بسبب استنفاد الموضوعات المطروحة في جلسة سابقة، بينما يرى وزراء آخرون الحاجة لمناقشات إضافية واتخاذ قرارات ملموسة. تصاعدت الانتقادات داخل الحكومة، خاصة بعد رفض حماس لاقتراح أمريكي والتأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات فرق التفاوض الإسرائيلية لمواجهة تحديات المفاوضات.

الخلافات برزت حول كيفية التعامل مع مطالبات حماس، خصوصًا فيما يتعلق بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع. بينما يدعو بعض الوزراء إلى إظهار مرونة أكبر لتحقيق تقدم، يصر نتنيهو وداعموه على ضرورة الضغط العسكري المتزايد.

الجدل الداخلي يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى استراتيجية موحدة تجاه الأزمة، مع تأكيد مصادر سياسية على أهمية المرونة لإنجاح المفاوضات وتحسين الاقتراحات المقدمة لحماس. في هذا السياق، تم الإعلان عن إرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث الأمر مع الجانب الأمريكي، في خطوة تظهر استعداد إسرائيل لإعادة النظر في بعض مواقفها لتحقيق اختراق في المفاوضات.