اللواء إسحاق بريك ينتقد سياسة نتنياهو ويحذر من هزيمة استراتيجية في غزة ومواجهة محتملة مع حزب الله

انتقد اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي إسحاق بريك سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الحرب على غزة فقدت غايتها ومستمرة فقط لمصلحته الشخصية. وحذر بريك من أي قرار بمهاجمة حزب الله، مشدداً على أن ذلك قد يجلب كارثة على الدولة.

وقال بريك: "الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو. لقد قلصنا قدرة الجيش في 20 عاماً حتى بات لا يمكنه الانتصار على حماس". وأضاف: "ما يجري في رفح عار، فنحن لا نقاتل حماس بشكل فعلي، بل هم يفخخون الطرقات ونحن نقتل".

وحذر بريك من هزيمة استراتيجية قائلاً: "إننا أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد". وأضاف: "لا نستطيع إيقاف صواريخ حزب الله ومسيراته، ماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما لا يتم إطلاق عشرات بل آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار علينا كل يوم؟.. أولئك الذين يتجولون في المستوطنات الشمالية يندهشون مما يرون".

وأشار بريك إلى أن الهجوم على حزب الله سيجلب محرقة على الدولة، مشدداً على أن قدرة الجيش الإسرائيلي في التصدي لهجمات واسعة النطاق قد تراجعت بشكل كبير.