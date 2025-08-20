استطلاع i24NEWS: أي مرشح هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية؟

قد يعجبك أيضًا -

في ظل توسيع العملية الإسرائيلية في غزة وعلى خلفية تجدد الاتصالات بشأن الصفقة، عرض مساء اليوم (الأربعاء) نتائج استطلاع i24NEWS الذي أُجري بواسطة "ديركت بولس" وفحص أي المرشحين هم الأنسب لرئاسة الحكومة.

طلب من المشاركين في الاستطلاع الإجابة على السؤال التالي: بعد قرار الكابنيت احتلال مدينة غزة والمخيمات المركزية، عادت حماس إلى طاولة المفاوضات ومستعد لمناقشة صفقة جزئية: إطلاق سراح 10 مختطفين أحياء و18أموات مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، الانسحاب إلى محيط ضيق، فتح معبر رفح، تقديم مساعدات واسعة، وإطلاق سراح مئات المختطفين. برأيكم، كيف يجب على إسرائيل أن تتصرف؟

64% أجابوا بأنه يجب التوقف عن مناقشة صفقات جزئية، لأنها تضر بالقدرة على حسم حماس، ومن الآن فصاعدًا يجب فقط صفقة كاملة بشروط إنهاء الحرب التي تحددها إسرائيل. 32% أجابوا أنه يجب التقدم نحو صفقة جزئية، حتى لو منعت القضاء على حماس، لأن إعادة المختطفين أهم، و4% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

سؤال إضافي تم طرحه كان: من بين الشخصيات التالية، من هو الأنسب برأيكم لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية؟ 47% من المستطلعين أجابوا أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب في نظرهم، 35% أجابوا نفتالي بينيت و18% قالوا لا أحد منهم.

استطلاع i24NEWS الذي بُثّ مساء اليوم (الأربعاء) في القناة العيرية وأُجري بواسطة معهد الأبحاث "دايركت פולס" برئاسة تورييل شارون، نُفّذ بتاريخ 20.8.2025 واشتمل على 542 مشاركًا بأعمار 18 فما فوق، وذلك عبر نظام رقمي مدمج مع لجنة استبيان. هامش الخطأ الإحصائي: 4.1%.