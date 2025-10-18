تقرير: نتنياهو سيبكر موعد الانتخابات ويجهز لمفاجأة سياسية

كشف تقرير بثته هيئة "كان" الإسرائيلية مساء الجمعة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حدّد شهر يونيو\حزيران 2026 كموعد مستهدف لإجراء الانتخابات العامة للكنيست، أي قبل الموعد الرسمي بأربعة أشهر، إذ يُفترض أن تُجرى الانتخابات في 3 نوفمبر 2026 وفق القانون.

ووفق التقرير، يأمل نتنياهو أن يتمكن قبل هذا الموعد من توقيع اتفاقيات سلام جديدة مع إندونيسيا والسعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي قبيل الانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع السعودية تُعتبر "معقولة"، بينما تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا "منخفضة". ومع ذلك، أفيد في التقرير أن نتنياهو سيكتفي حتى باتفاق واحد لتحقيق زخم انتخابي إيجابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.