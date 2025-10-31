بعد المظاهرة الضخمة في القدس: الخطوات التصعيدية للحريديم

بعد "مسيرة المليون" التي نظمها الحريديم ضد التجنيد: مراسل الشؤون اليهودية، آري كلمان، نشر مساء ا(الخميس) لأول مر الخطوات التصعيدية القادمة للحريديم.

علمت i24NEWS أنه في أحزاب الحريديم وفي بيوت حاخامات "ديجل هتوراه" يهددون بتصعيد النضال إذا لم يُصادق على قانون التجنيد حتى شهر ديسمبر كما تعهّد رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعز بيسموت.

كما تبيّن، من بين الخطوات التي يُنظر فيها - حل الكنيست، حيث يتماشى ذلك أيضًا مع نهاية نصف السنة التي مرت منذ أن سقط مشروع القانون في الهيئة العامة، بحيث يمكن طرحه من جديد. خطوة إضافية تدرسها بيوت الحاخامات هي تمرد ضريبي، وذلك في حال استمرت اعتقالات طلاب المعاهد الدينية.

في وقت سابق من اليوم، تبيّن أن هناك خلافات في صفوف الجهات الحريدية حتى اللحظات التي سبقت "تظاهرة المليون"، وذلك حول استنتاجات المظاهرة. فبينما كان هناك من أيدوا مهاجمة الجهاز القضائي فقط، صدَر قبل دقائق من بدء التجمع قرار كبار الحاخامات في إسرائيل - وهو قرار لا يبرئ الحكومة من التُهم والتقصير.

كما ذُكر، في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين ثلاث مجالس كبار الحاخامات، كُتب بشكل صريح أن طالب المعهد الديني الذي يدرس التوراة لن يُمس ولن يُجند. هذه رسالة لمن يعتقد أنه من الممكن فرض حصص لآلاف عديدة من اليهود الحريديم الذين يُفترض أن يتم تجنيدهم كل عام.