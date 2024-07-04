"يعارضون إقامة دولة فلسطينية": 63 عضو كنيست يطالبون بمناقشة عاجلة للموضوع

انضم 63 عضو كنيست، من 8 كتل مختلفة، من الائتلاف والمعارضة، إلى نداء لوبي "أرض إسرائيل" الموجه إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، التي تطالب بتحديد موعد مناقشة عاجل لمسألة "معارضة إقامة دولة فلسطينية".

وقال رؤساء اللوبي :عضو الكنيست يولي ادلشتاين، عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ وعضو الكنيست سمحا روتمان إن الرسالة تعكس الإجماع المدوي بين الأحزاب الصهيونية في الكنيست.

كما أشير أيضا أنه: "قبل رحلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس - يطالب أعضاء اللوبي بالوقوف إلى جانبه معًا، كجدار إسرائيلي شامل في وجه المحاولات الخطيرة لتلك الدول التي تسعى إلى تقديم الدعم للإرهاب على شكل دولة إرهاب فلسطينية في قلب أرض إسرائيل".

وفي الرسالة، التي وقعها أعضاء الكنيست من الليكود، وشاس، والصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت، وإسرائيل بيتنا، واليمين الوطني، ويهدوت هتوراة، ومعسكر الدولة، يطلب أعضاء الكنيست أن تناقش الهيئة العامة للكنيست اقتراحًا وتصوت عليه ، وهو على النحو الآتي: "الكنيست الإسرائيلي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غربي الأردن. إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

ويحذر أعضاء اللوبي من أنه "لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تسيطر حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف" على حد تعبيرهم، مضيفين أنها "ستعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران، للقضاء على دولة إسرائيل".".

كما جاء في الرسالة أن "الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية في هذا الوقت سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب وسيؤدي فقط الى تشجيع حماس ومؤيديها على اعتبار أن ذلك انتصارا بفضل مذبحة السابع من أكتوبر، وبداية السيطرة الإسلامية الجهادية على الشرق الأوسط".