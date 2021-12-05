إسرائيل تعارض بيع شركة أقمار صناعية إسرائيلية لحليف رئيس الوزراء المجري

يشتبه مسؤولو الأمن، في أن أوربان نفسه هو المسؤول عن الشراء ، بمساعدة لورينك ميزاروس، وهو صاحب شركة 4iG

عارض مسؤولو الأمن الإسرائيليون، بشدة بيع حصة 51 في المئة من شركة سبيس كوم الإسرائيلية للأقمار الصناعية، لشركة 4iG، وهي شركة لها علاقات مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.

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وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن وزارة الأمن تفاجأت بسماع إعلان توقيع مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران الماضي، بين شركة سبيس كوم، التي تزود مختلف خدمات الأقمار الصناعية وتشغل أسطول الأقمار الصناعية AMOS، وشركة 4iG وهي شركة عامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس كوم الإسرائيلية، دان زاجيتشيك، في بيان، "إن الشراكة مع 4iG سيساعدنا في تنفيذ برنامجنا الاستراتيجي، الذي تتمثل نقطته الرئيسية في التغيير من كونه موردًا لسعة الأقمار الصناعية إلى أن يصبح موردًا لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية". مضيفا أن "موافقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مطلوبة لإتمام الصفقة … يقال إنها قلقة بشأن نقل سبيس كوم إلى أيادي أجنبية، لأنها تعتبر رصيدًا أمنيًا استراتيجيًا".

ومن جهة أخرى أكد مسؤولون أمنيون كبار لصحيفة "هآرتس أن "هذه صفقة غريبة تتخلى عن الاتصالات الفضائية الإسرائيلية إلى كيانات غير مستقرة وغير ديمقراطية"، ويخشى مسؤولو الأمن من أن هذه الصفقة قد تضع المعلومات السرية في أيدي جهات سيئة.

كما يشتبه مسؤولو الأمن، في أن أوربان نفسه هو المسؤول عن الشراء، بمساعدة لورينك ميزاروس، وهو صاحب شركة 4iG وهو أحد أغنى الأشخاص في المجر.