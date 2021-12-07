لاجئون من الروهينغا يقاضون فيسبوك ويطالبونها بمبلغ 150 مليار دولار بسبب خطاب الكراهية

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن نمو فيسبوك الذي تغذيه الكراهية أدى إلى تدمير حياة مئات الآلاف من الروهينغا

قدم لاجئون من الروهينغا الإثنين دعوى قضائية، ضد شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبين بـ 150 مليار دولار لأن الشبكة فشلت، وفق ادعائهم، في كبح خطاب الكراهية، ما أدى الى تأجيج منسوب العنف ضد أقلية الروهينغا.

ووفقا لفحوى الدعوى المرفوعة أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، فإن خوارزميات فيسبوك تروج لمعلومات مضللة وفكر متطرف تحول إلى عنف على أرض الواقع. وتضيف أن "فيسبوك يشبه الروبوت المبرمج لانجاز مهمة واحدة: النمو". واعتبر أصحاب الدعوى أن "الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن نمو فيسبوك الذي تغذيه الكراهية والانقسام والمعلومات المضللة أدى إلى تدمير حياة مئات الآلاف من الروهينغا".

يذكر أن جماعة الروهينغا، ذات الأغلبية المسلمة، تواجه تمييزا واسع النطاق في بورما حيث يُحتقر أبناؤها ويعاملون كلاجئين رغم أنهم عاشوا في البلاد على امتداد عدة أجيال.

واضطر أكثر من 740 ألفا من أبناء هذه الأقلية، الى النزوح في عام 2017 في أعقاب حملة عسكرية تطهيرية بمفردات الأمم المتحدة.وفيما نزح البعض الى بنغلادش، بقي كثيرون في بورما حيث هم محرومون من الجنسية ويتعرضون لاعمال عنف فضلاً عن التمييز الذي يمارسه بحقهم المجلس العسكري الحاكم.

وعقدت الشبكة، التي سبق وأن واجهت انتقادات مماثلة، شراكات مع عدد من الشركات الإعلامية، بما في ذلك وكالة فرانس برس بهدف التحقق من المنشورات وإزالة تلك غير الصحيحة.