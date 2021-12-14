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الامارات تجرب اعتماد السيارات الذاتية القيادة على الطرق

AFP

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سيارة ذاتية القيادة في الامارات
Mumen KHATIB / AFPTV / AFPسيارة ذاتية القيادة في الامارات

سيارات ذاتية القيادة في الامارات يمكن اصطحاب الزبائن وإنزالهم في تسعة أماكن محدّدة سلفاً في جزيرة ياس.

تقود سيارة الأجرة نفسها بسلاسة على طول الطريق، في تجربة تمهّد لتقريب الإمارات من اعتماد السيارات الذاتية القيادة على طرقها و"ضابط السلامة" هو جزء من تجربة لسيارات الأجرة الذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي، حيث يمكن اصطحاب الزبائن وإنزالهم في تسعة أماكن محدّدة سلفاً في جزيرة ياس.

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وكانت شركة "بيانات"، وهي فرع من "مجموعة 42" للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، أطلقت الشهر الفائت تجربة تشمل أربع سيارات ذاتية القيادة، اثنتان منها تعملان بالكهرباء والأخريان هجينتان، تحت اسم "تكساي".

وقالت الشركة إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن عشر مركبات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي. ويمكن للعملاء طلب المركبات باستخدام تطبيق متخصص.

وأبوظبي ليست الإمارة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي تتطلّع إلى مستقبل بدون سائق فدبي المجاورة تقول إنّها تريد جعل 25 في المئة من كل وسائل النقل بدون سائق بحلول عام 2030، مما يقلّل التكاليف والتلوث والحوادث