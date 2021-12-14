فايزر تعلن ان الدواء الذي طورته ضد كورونا يمنع الوفيات بنسبة 89 بالمئة

شركة الادوية الكبيرة طورت دواء ضد فيروس كورونا يمكن تلقيه خلال العلاج في البيت بعد الاصابة وظهور الاعراض

اعلنت شركة الادوية فايزر اليوم عن تقديراتها بالنسبة لفاعلية الدواء الذي قامت بتطويره ضد مرض كورونا وقالت ان العلاج فعال بنسبة 89 بالمئة بمنع الوفيات أو تلقي البالغين المعرضين للخطر العلاج الطبي في المستشفيات، حسب ما ورد في هيئة البث الرسمية "كان".

الدواء، الذي تنوي شركة الادوية الكبيرة تسويقه تحت اسم "باكسلوبيد"، خصص للاستعمال البيتي بالنسبة للبالغين في المجموعات المعرضة للخطر بعد تشخيصهم كمصابين لكنهم لا يحتاجون تلقي العلاج في المستشفى. الدواء يدمج مادة جديدة مضادة للفيروسات تحت اسم "نيرمرلبير" ومادة قديمة يطلق عليها "ريتونفير".

وبحسب المعطيات التي نشرتها شركة الادوية، فان تناول حبة الدواء على مدار ايام معدودة بعد ظهور الاعراض يقلل من احتمال الحاجة الى تلقي العلاج في المستشفى او الوفاة بين البالغين من المجموعة المعرضة للخطر بنسبة 89%، وبعد شهر من الرصد والمتابعة وجد خمسة اشخاص تلقوا العلاج بالمستشفى و0 حالات وفاة بين 697 شخصا تناولوا الحبوب في الايام الثلاثة الاولى من ظهور الاعراض. اما من بين مجموعة 682 علاج "بلاسيبو"(علاج وهمي) سجل 44 حالة تلقت العلاج في المستشفيات توفي 9 منهم. جميع المشاركين في البحث لم يتلقوا التطعيم.

ويشار الى انه قبل اسبوعين أوصت لجنة الخبراء في ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) المصادقة على استخدام حبوب الادوية التي طورتها شركة انتاج الادوية "مارك" لعلاج مرض كورونا، واتخذت التوصية بأغلبية 13 مؤيد مقابل 10 معارضين.