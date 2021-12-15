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انجاز تاريخي: مسبار ناسا يدخل الغلاف الجوي الخارجي للشمس

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تظهر هذه الصورة التي أتاحتها وكالة ناسا عرض لمسبار باركر الشمسي وهو يقترب من الشمس. يوم الثلاثاء الموافق ديسمبر. في 14 من عام 2021
Steve Gribben/Johns Hopkins APL/NASA via APتظهر هذه الصورة التي أتاحتها وكالة ناسا عرض لمسبار باركر الشمسي وهو يقترب من الشمس. يوم الثلاثاء الموافق ديسمبر. في 14 من عام 2021

كما نجح المسبار الفضائي باركر سولار من الحصول على بيانات جديدة حول المجالات المغناطيسية

أعلنت وكالة الفضاء الامريكية ناسا اليوم ان المسبار البحثي الفضائي باركر سولار سجلت انجازا تاريخيا بأن اصبح اول سفينة فضاء تدخل الى الغلاف الجوي الخارجي للشمس وحتى انه تمكن من توفير بيانات جديدة حول المجالات المغناطيسية والجسيمات. 

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وذكرت "ناسا" بحسب النشر في صحيفة "معاريف" انه خلال الرحلة الثامنة للمسبار الفضائي بالقرب من الشمس في 28 نيسان/ابريل الماضي، نجح المسبار لاول مرة بعبور حدود الهالة، الى الغلاف الجوي الخارجي للشمس، والذي تبدأ بعده فورا الرياح الشمسية للجسيمات المنبعثة من الشمس، وهكذا تمكن العلماء من تحديد موقع الحدود الحرجة للهالة، على ارتفاع يزيد عن 13 مليون كلم فوق سطح الشمس. 

ورغم الحراراة الهائلة والاشعاعات، تمكن المسبار من اختراق الهالة عدة مرات وجمع معلومات عن الجزئيات للمجالات المغناطيسية، وبحسب بحث نشر في المجلة العلمية "فيزيكال ريفيو"، مكث المسبار في المنطقة التي بها المجالات المغناطيسية قوية بشكل كاف للسيطرة على حركة الجزيئيات، ومر ايضا داخل "بنية" يطلق عليها "بسدوسترمرس" والتي بها ظروف اهدأ والاجزاء تتحرك بصورة أبطأ. 

المسبار المتطور الذي اطلقته وكالة الفضاء الامريكية في اب/اغسطس 2018 من المتوقع ان يستمر بالقيام بمهامه البحثية بالقرب من الشمس خلال السنوات القادمة وسيسعى للتقدم اكثر داخل الغلاف الجوي، وفي عام 2025 من المخطط ان يصل الى مسافة سبعة ملايين كيلومتر من الغلاف الضوئي، الطبقة التي تشكل وجه الشمس. 

 