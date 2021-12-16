تقرير: احباط محاولة هجوم سايبر من قبل عناصر ايرانية ضد اهداف اسرائيلية

محاولة الهجوم نفذت بعد تمييز نقطة ضعف امنية تم استغلالها خلال تنفيذ محاولات الهجوم

افادت شركة أمن المعلومات "تشيك بوينت" مساء الاربعاء عن محاولة ايرانية لمهاجمة سبعة أهداف حكومية وتجارية في اسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، عن طريق استغلال نقطة ضعف امنية كشف عنها خلال الايام الاخيرة، وتم تمييز المهاجم من قبل الشركة الامنية بأنها مجموعة ايرانية يطلق APT35، والمعروفة ايضا باسم Charming Kitten . ونسبت لها سابقا من قبل مصادر مختلفة ، علاقات مع النظام الايراني.

وبحسب التقرير في هيئة البث الرسمية "كان" الهجوم نفذ الثلاثاء ما بين الساعات 16:00 بعد الظهر حتى الساعة 02:00 من ساعات الفجر، وأشارت "تشيك بوينت" انه لم تتم ملاحظة مثل هذا الاتصال مع أهداف بدول اخرى غير اسرائيل. البيانات حول الهجوم تم تسليمها الى الجهات المسؤولة ذات الصلة في اسرائيل.

الحديث يدور عن نقاط ضعف امنية رصدته "تشيك بوينت" في برنامج Logs4j وهو مركب رئيسي في أي خدمة أو تطبيق انترنت معروف مثل- تويتر، ميكروسوفت، مينكرافت وغيرها.

وخلال الايام الاخيرة منذ رصد هذا الضعف هناك ارتفاع كبير بالمحاولات لاستغلاله في انحاء العالم ، الحديث يدور عن ضعف امني بسيط كشف عن ويمكن استغلاله بسهولة، في "تشيك بوينت" قاموا بتثبيت حماية خاصة لزبائنهم من هذا الاختراق، ويطالبون مع جهاز السايبر الوطني باقي الشركات بتثبيت الحماية في حواسيبهم.