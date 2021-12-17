"IBM" و"سامسونج" تصنعان شريحة لديها القدرة على إبقاء بطاريات الهواتف مشحونة لمدة أسبوع

شريحة جديدة لديها القدرة على إبقاء بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع

أعلنت شركة آي بي إم وسامسونج عن شريحة جديدة لديها القدرة على إبقاء بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع كامل وإطالة عمر “قانون مور” لبضع سنوات أخرى.

وقالت الشركتان في بيان لهما نقله موقع مجلة "ذا فيرج" التقنية: "إن تصميم الرقاقة الجديدة والذي أطلقوا عليه مصطلح (VTFET) يختلف عن أسلوب التصميم المتبع في الوقت الحالي والذي يعرف بـ (FinFET)".

التصميم الجديد وبحسب ما جاء في الإعلان، سيحسن من استخدام الطاقة بشكل كبير، حيث ستنخفض استهلاك الرقاقات للطاقة بنسبة 85%. وهذا يعني أنّ معالجات الهواتف الجديدة بالإمكان بقائها أسبوع كامل دون أن تحتاج للشحن مرة أخرى.

وقالت الشركتان: "التطوير الجديد سيفتح المجال أمام ابتكارات جديدة أو تسريع عمل صناعات متوقفة في الوقت الحالي بسبب استهلاكها الكبير للطاقة، مثل تعدين العملات المشفرة، وأجهزة إنترنت الأشياء أو حتى المركبات الفضائية".

ونقلت "ذا فيرج" عن عدد من الخبراء، أنّ ابتكار "آي بي إم" و"سامسونج" الجديد يمكن أن يساهم في إنهاء حالة نقص الرقائق في العالم والتي ارتفعت بشكل حاد إبّان تفشي جائحة كورونا.