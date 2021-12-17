English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • تكنولوجيا
  • "IBM" و"سامسونج" تصنعان شريحة لديها القدرة على إبقاء بطاريات الهواتف مشحونة لمدة أسبوع

"IBM" و"سامسونج" تصنعان شريحة لديها القدرة على إبقاء بطاريات الهواتف مشحونة لمدة أسبوع

i24news

دقيقة 1
شركة سامسونغ تطلق اجهزة اس 20 الجديدة 11 شباط 2020
AP Photo/Jeff Chiuشركة سامسونغ تطلق اجهزة اس 20 الجديدة 11 شباط 2020

شريحة جديدة لديها القدرة على إبقاء بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع

أعلنت شركة آي بي إم وسامسونج عن شريحة جديدة لديها القدرة على إبقاء بطاريات الهواتف الذكية مشحونة لمدة أسبوع كامل وإطالة عمر “قانون مور” لبضع سنوات أخرى.

Video poster

وقالت الشركتان في بيان لهما نقله موقع مجلة "ذا فيرج" التقنية: "إن تصميم الرقاقة الجديدة والذي أطلقوا عليه مصطلح (VTFET) يختلف عن أسلوب التصميم المتبع في الوقت الحالي والذي يعرف بـ (FinFET)".

التصميم الجديد وبحسب ما جاء في الإعلان، سيحسن من استخدام الطاقة بشكل كبير، حيث ستنخفض استهلاك الرقاقات للطاقة بنسبة 85%. وهذا يعني أنّ معالجات الهواتف الجديدة بالإمكان بقائها أسبوع كامل دون أن تحتاج للشحن مرة أخرى.

وقالت الشركتان: "التطوير الجديد سيفتح المجال أمام ابتكارات جديدة أو تسريع عمل صناعات متوقفة في الوقت الحالي بسبب استهلاكها الكبير للطاقة، مثل تعدين العملات المشفرة، وأجهزة إنترنت الأشياء أو حتى المركبات الفضائية".

ونقلت "ذا فيرج" عن عدد من الخبراء، أنّ ابتكار "آي بي إم" و"سامسونج" الجديد يمكن أن يساهم في إنهاء حالة نقص الرقائق في العالم والتي ارتفعت بشكل حاد إبّان تفشي جائحة كورونا.