"موديرنا" تستعد لتطوير لقاحات معززة ضد "أوميكرون" خلال بضعة أيام

مدير شركة موديرنا:"نركز جرعات معززة من لقاح (إم.آر.إن. إيه- 1237) ويحتاج اللقاح تعديلات طفيفة"

قال المدير التنفيذي لشركة "موديرنا" الأمريكية، ستيفن بانسل، اليوم الثلاثاء، إن الشركة لا تستعد لتطوير لقاحات معززة ضد "أوميكرون" خلال بضعة أيام و تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن. إيه- 1237).

وقال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية: "يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة. لا أتوقع أية مشاكل" وتأمل أن تبدأ التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" عن وباء كورونا.

وأصبحت المتحور"أوميكرون" المهيمن إلى حدّ كبير في الولايات المتحدة، إذ إنّها تُمثّل 73,2 في المئة من الإصابات الجديدة بوباء كورونا خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأوّل/ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحّية الأمريكيّة.

وقد تغلب المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، على المتحور "دلتا" في غضون أسابيع، وبات تيمثّل ما يصل إلى 96,3 في المئة من الحالات الجديدة في 3 ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريجون وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.