رائد فضاء إماراتي : "حملت العلم الإسرائيلي إلى محطة الفضاء الدولية"

رائد الفضاء الإماراتي هزاع علي المنصوري يكشف: "حملت العلم الإسرائيلي إلى محطة الفضاء الدولية"

قدم رائد الفضاء الإماراتي هزاع علي المنصوري، صباح اليوم الخميس، في معرض اكسبو دبي 2020 عندما وصل إلى الجناح الإسرائيلي، هدية لإدرة الجناح عبارة عن العلم الإسرائيلي الذي حمله معه في مهمته الأولى في المحطة الفضائية قبل عام من توقيع اتفاقيات ابراهيم بين البلدين.

وقال المنصوري "يسعدني أن أكون هنا وأن أقدم العلم الإسرائيلي كهدية للشعب هنا وللجمهور في إسرائيل". "أخذت هذا العلم معي قبل عامين في مهمتي الأولى، كرائد فضاء طار إلى الفضاء لذا فهذه هدية لجميع الإسرائيليين."

وسافر المنصوري (أصغر طيار مقاتل في سلاح الجو الإماراتي من طراز F-16 ) في سبتمبر/أيلول من عام 2019، إلى المحطة الفضائية على متن المركبة الفضائية سويز MS-15، ومكث في محطة الفضاء لمدة ثمانية أيام ولم يكتف رائد الفضاء الإماراتي بحمل العلم الإسرائيلي فحسب، بل حمل أعلام جميع الدول التي شاركت في المعرض في ذلك العام.

وقال مدير الجناح الإسرائيلي في دبيجوش بنديت،: "كان تقديمه مثيرًا للغاية، إنها هدية ثمينة بأن يأتي رائد الفضاء الاماراتي مرتديًا زي رائد فضاء، ويزور الجناح الإسرائيلي ويحضر لنا العلم الإسرائيلي بإطار، فهذا يدل على الاهتمام وعلى مدى أهمية العلاقة مع إسرائيل."

أخبر المنصوري الحاضرين أنه ينوي زيارة إسرائيل في الوقت القريب ومن المحتمل ان يكون في يناير/كانون الثاني من عام 2022 ومن المتوقع أيضًا أن يزور مركز إيلان رامون.