الجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022

تتمتع عمان بمُمكنات رقمية كبُنية أساسية رقمية متطورة ومجتمع شاب مُتمكن تقنيًا وكابلات بحرية تربط العالم رقميًا

فازت العاصمة العمانية مسقط بلقب العاصمة الرقمية العربية للعام المقبل 2022، حسبما أعلنت الجامعة العربية. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد أكدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع للجامعة العربية، اليوم الأحد فوز مسقط كعاصمة رقمية عربية للعام المقبل 2022.

وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لوكالة الأنباء العُمانية إن فوز مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022 يعكس ثقة الدول العربية بالمُمكنات الرقمية والتشريعية التي تحظى بها سلطنة عُمان في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ولفت إلى أن الملف حدد ثلاثة محاور مهمة تتمثل في "الأمن السيبراني، والابتكار الرقمي والقدرات وتنمية المهارات الرقمية" مشيرا إلى أن الوزارة تهدف "من خلال هذه الاستضافة إلى تنمية المواهب والمهارات الرقمية في العالم العربي، وإثراء المحتوى الرقمي العربي، وتعزيز التعاون في الأمن السيبراني وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي".

كما أوضح الوزير العماني أن بلاده "تقع في عصب التجارة العالمية ومؤهلة لتكون مركزًا عالميًا لتبادل البيانات لما تتمتع من مُمكنات رقمية كبُنية أساسية رقمية متطورة، ومجتمع شاب مُتمكن تقنيًا، وكابلات بحرية تربط العالم رقميًا، مُعززة تلك المُمكنات بخدمات لوجستية حديثة، مثل شبكة طرق سريعة، موانئ ومطارات متطورة ومتصلة عالميًا ومواصلات حديثة، ومستودعات موزعة ومناطق حرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص جلب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان".

وجاء الإعلان عن فوز العاصمة العمانية بهذا اللقب، في ختام أعمال الدورة الـ25 للمجلس، والتي عقدتها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابعة للجامعة العربية اليوم، عبر الاتصال المرئي