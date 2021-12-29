أبل تطلق أيفون 15 برو بدون بدون شريحة اتصالات

هاتف "آيفون 15 برو"، الذي من المتوقع أن يطلق خلال عامين، سيكون بلا شريحة

كشفت تسريبات من وقع "ماك رومز" التقني المختص والمختم بالتسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro قد يصل دون الفتحة المخصصة لشريحة SIM، حيث بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في الإستعداد لإطلاق سلسلة iPhone 14 خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، إلا أن أحدث التسريبات تتجه للكشف عن تفاصيل مواصفات سلسلة iPhone 15 التي تنطلق رسمياً في 2023.

وأوضح موقع "ماك رومرز" الذي يتابع التسريبات التقنية نقلا عن موقع برازيلي أن شركة أبل المصنّعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر 2022.

وأطلع المصدر الموقع على وثيقة تبدو صحيحة وتظهر الإطار الزمني لهذه المبادرة، رغم أن الوثيقة لا تذكر أبل أو آيفون على وجه التحديد. وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح الهواتف، ستشرع شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بتقديم نماذج "آيفون 13"، بلا شرائح، في الربع الثاني من عام 2022.

وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون في متاجر أبل أو موقعها على الإنترنت بلا مكان للشريحة المادية، ويمكن للمستخدمين فعليا تفعيل الشريحة رقميا عن طريق الإنترنت.

وبالنظر إلى الموعد المفترض، أي سبتمبر 2020، فهذا يعني أن أبل عازمة على إزالة الفتحة المخصصة للشرائح في الهواتف، ابتداءً من آيفون 14.