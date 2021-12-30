طهران تعلن عن اطلاقها بنجاج الى الفضاء صاروخا يحمل معدات بحثية

يأتي هذا بعد عدة محاولات ايرانية فاشلة على مدار سنوات ولم يعرف ان نجج بدخول المدار حول الارض

أعلنت وزارة الدفاع الايرانية اليوم ان طهران أطلقت صاروخا الى الفضاء يحمل ثلاثة معدات بحثية، وحتى الان لم يتم الاعلان عن الموعد التي تم به اطلاق الصاروخ، وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية احمد حسيني ان الحديث يدور عن حامل للأقمار الصناعية من طراز "سيمرغ"، وان الاجهزة الثلاثة اطلقت على ارتفاع 470 كلم فوق سطح الكرة الارضية. وأضاف "تم تحقيق أهداف البحث الملحوظة لعملية الاطلاق هذه".

لكن حتى الان ليس من الواضح ان كانت الاجهزة التي أطلقت الى الفضاء نجحت بالدخول الى مدارها حول الكرة الارضية، ويشار الى ان هذا النجاج يأتي بعد سنوات من المحاولات الايرانية الفاشلة.

وتقول طهران برنامجها الفضائي لأغراض مدنية بحثية فقط ويتوافق مع قرارات مجلس الامن الدولي، لكن في الغرب واسرائيل يعربون عن مخاوفهم من أن التكنلوجيا التي تعمل ايران على تطويرها يمكن ان تستخدم ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

ويأتي الاطلاق الجديد في وقت تجري إيران والدول الغربية، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا والتي تهدف الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.