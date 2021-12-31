تراجع ايرادات "هواوي" 29 بالمئة في 2021 تحت تأثير العقوبات الأمريكية

هواوي ليست مدرجة في البورصة، ولم تقدم الرسالة أي تفاصيل مالية أخرى

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي غيو بينغ، اليوم الجمعة، عن أن "إيرادات الشركة لهذا العام تراجعت بنسبة 29 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 634 مليار يوان (99,5 مليار دولار)، مشيرا إلى أن "قطاع الاتصالات في الشركة ظل مستقرا، والأداء العام كان متوافقا مع توقعاتنا"، مع استمرار تأثرها بالعقوبات الأميركية التي أضرت بمبيعاتها من الهواتف الذكية.

وأضاف غيو أن "الشركة تسير على طريق وعر لكنه مثمر"، وأن 2022 ستأتي بنصيبها من التحديات،" علما أن هواوي ليست مدرجة في البورصة، ولم تقدم الرسالة أي تفاصيل مالية أخرى.

وكانت هواوي ضحية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن شنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حملة ضدها بسبب مخاوف من أنها قد تشكل تهديدا للأمن القومي في الدول الغربية.

وأجبرت المصاعب هواوي على التحول بسرعة إلى خطوط أعمال جديدة بما في ذلك حوسبة المؤسسات والأجهزة القابلة للارتداء والتكنولوجيا الحيوية والسيارات الذكية والبرمجيات.

ومنعت الولايات المتحدة هواوي من الحصول على مكونات مهمة مثل الرقائق الالكترونية وأجبرتها على إنشاء نظام تشغيل خاص بها بعد حظر استخدامها لنظام التشغيل أندرويد التابع لغوغل.

وهذا الشهر أطلقت الشركة هاتفا جديدا قابلا للطي وقالت إن 220 مليون جهاز من هواوي تعمل بنظام التشغيل "هارموني أو أس" الخاص بها.

وتعد المجموعة أكبر مورد في العالم لمعدات شبكات الاتصالات وكانت في السابق من بين ثلاثة أكبر منتجين للهواتف الذكية الى جانب "آبل" و"سامسونغ"، لكنها تراجعت بشكل كبير بسبب الضغط الأميركي.