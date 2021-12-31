باحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية

ارتفاع معدل التمثيل الضوئي في الأعشاب البحرية والقدرة على استخدام الأعشاب البحرية في بيئتها الطبيعية

ابتكر باحثون في إسرائيل طريقة جديدة لاستخراج الطاقة الكهربائية من الأعشاب البحرية دون الإضرار بالبيئة، وتم تطوير الفكرة من قبل مجموعة من الباحثين من المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، ومعهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية، وفق ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

ووفقًا للباحثين في المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، فإن الفكرة الأساسية كانت هي "استخدام الكائنات الحية كمصدر للتيار الكهربائي في خلايا الوقود الميكروبية ، حيث يمكن لبكتيريا معينة نقل الإلكترونات إلى الخلايا الكهروكيميائية التي يمكنها بعد ذلك إنتاج تيار كهربائي".

وتنمو على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، العديد من الأنواع المختلفة من الأعشاب البحرية بشكل طبيعي ، مثل Ulva أو "خس البحر" ، الذي يزرع بكميات ضخمة في معهد أبحاث علم المحيطات والبحيرات الإسرائيلية للبحث.

وأنشأ الباحثون تيارات قريبة من مستوى تلك التي تم الحصول عليها من الخلايا الشمسية القياسية، من خلال تطوير طرق جديدة للتواصل مع "خس البحر" ، أنشأ الباحثون.

وتم التوصل إلى الفكرة بسبب ارتفاع معدل التمثيل الضوئي في الأعشاب البحرية والقدرة على استخدام الأعشاب البحرية في بيئتها الطبيعية.

كما أن الأعشاب البحرية قادرة أيضًا على توفير تيارات في الظلام ناتجة عن التنفس - باستخدام السكريات الناتجة عن التمثيل الضوئي كمصدر داخلي للمغذيات - والتي تبلغ قوتها حوالي نصف تلك التي يتم الحصول عليها في الضوء ، دون استخدام أي مواد إضافية.

وأكدت الباحثة يانيف شلوسبرغ ، "أعتقد أن فكرتنا يمكن أن تؤدي إلى ثورة حقيقية في إنتاج الطاقة النظيفة"، باستخدام هذه الطريقة ، بنى الباحثون الإسرائيليون نموذجًا أوليًا لجهاز يجمع التيار الكهربائي مباشرة في حوض النمو "خس البحر".