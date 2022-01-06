فرنسا: فرض غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك بسبب ملفاتها لتعريف الارتباط

"تواجه المنصات تنديدا دائما بسبب الانتهاكات التي قد تسببها لخصوصية مستخدمي الإنترنت"

فرضت لجنة المعلوماتية والحريات بفرنسا، اليوم الخميس، غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك، بلغت 150 مليون يورو و 60 مليون يورو، على التوالي، بسبب ممارساتهما في مجال "ملفات تعريف الارتباط"، أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.

وأكدت اللجنة، حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، على أنها "لاحظت أن مواقع فيسبوك وغوغل ويوتيوب لا تسمح برفض ملفات الارتباط بالبساطة نفسها التي يتم فيها قبولها، وأمهلت المنصتين 3 أشهر لتنفيذ القرار وإلا سيتوجب على كل شركة دفع غرامة مقدارها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير".

وتعتبر ملفات تعريف الارتباط "ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف"، كما أنها تسمح بـ "تتبع تصفح المستخدم لتتمكن الشركات من إرسال إعلانات مخصصة لها تتعلق بمجالات اهتمامه".

وتواجه المنصات تنديدا دائما بسبب الانتهاكات التي قد تسببها لخصوصية مستخدمي الإنترنت.

وأعلنت غوغل تغييرا في ممارساتها بعد قرار اللجنة، مؤكدة أنها ستحترم " توقعات مستخدمي الإنترنت"، وأنها "تتعهد تنفيذ تغييرات جديدة وكذلك العمل بنشاط مع لجنة المعلوماتية والحرية، استجابة لقرارها في إطار التوجيه الأوروبي، 'إي برايفاسي'".

فيما أكدت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أنها "تقيّم قرار اللجنة وستواصل العمل مع السلطات التنظيمية بشأن هذه المسائل"، موضحة "نحن مستمرون في تطوير أدوات التحكم في ملفات تعريف الارتباط لمستخدمي الإنترنت".