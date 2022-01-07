فرنسا تفرض غرامات مالية كبيرة على "جوجل" و"فيسبوك"

فرض غرامات كبيرة على جوجل وفيسبوك تبلغ 150 مليون يورو و60 مليون يورو على التوالي

أعلنت «لجنة المعلوماتية والحريات» حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين الخميس، أنها فرضت غرامات كبيرة على جوجل وفيسبوك تبلغ 150 مليون يورو و60 مليون يورو على التوالي بسبب ممارساتهما في مجال «ملفات تعريف الارتباط»، وأدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.

والمبلغ الذي فرض على جوجل دفعه، قياسي بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من مئة مليون يورو فرض على جوجل دفعها أيضاً في كانون الأول/ديسمبر 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط.

وأمهلت المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا «سيتوجب على كل شركة دفع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير».

وفي رد سلّم إلى وكالة فرانس برس، أعلنت جوجل عن تغيير في ممارساتها بعد قرار اللجنة. وقالت المجموعة العملاقة للإنترنت «مع احترام توقعات مستخدمي الإنترنت، نتعهد بتنفيذ تغييرات جديدة وكذلك العمل بنشاط مع «لجنة المعلوماتية والحرية» استجابة لقرارها في إطار التوجيه (الأوروبي) إي برايفاسي».

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الإنترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.