رصد متحور جديد في قبرص يجمع بين اوميكرون ودلتا

تم رصد 25 حالة في قبرص من المتحور الجديد الذي يجمع اوميكرون ودلتا

كشف بحث جديد اجري مؤخرا في قبرص عن متحور جديد لفيروس كورونا والذي يجمع بين المتحور دلتا والمتحور اوميكرون، وبحسب ما أوردته وكالة الانباء الامريكية بلومبرغ، فان المتحور الجديد الذي اطلق عليه "دلتكرون" يثير المخاوف بسبب توقيعه الجيني الذي يشبه اوميكرون داخل جينوم دلتا، حتى اليوم تم تشخيص 25 حالة بالمتحور الجديد في الجزيرة.

واوضح لوديوس كوستاريكس، رئيس طاقم الابحاث الذي اكتشف المتحور للتلفزيون القبرصي قائلا :"لا زال الوقت مبكر جدا.. في المستقبل سنرى ان كان هذا مرضيا أكثر أو معديا أكثر ، وسنرى ان كان سيتغلب على الفيروسات المتحورة الاخرى" مع ذلك أشار كوستاريكوس انه يؤمن بأن المتحور اوميكرون الاصلي سيفى المتحور الاكثر انتشارا.

وبعث الباحثون النتائج هذا الاسبوع الى GISAID وهي قاعدة بيانات دولية ترصد تطور المتحورات المختلفة، بالوقت الذي فيه "دلتكرون" تتطور وتننشر ، الاوميكرون الاصلي يواصل انتشاره السريع حول العالم، وتسبب بارتفاع حالات الاصابات حول العالم. الولايات المتحدة اعلنت عن معدل اصابات يومية الاسبوع الماضي بلغ 600 اصابة يومية جديدة.