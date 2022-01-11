"أريد أن أعيش... إنها خياري الأخير": جراحون أمريكيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في جسم إنسان

قال الجراح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إن "هذه عملية جراحية رائدة وتقربنا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء".

أعلنت جامعة ميريلاند الأمريكية، أمس الاثنين، أن جراحون أمريكيون تمكنوا من زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في مريض بشري بنجاح، في أول عملية من نوعها، وكان الشخص المريض(57 عاما) اعتبر غير مؤهل لعملية الزرع، وقال عشية إجرائها: "أريد أن أعيش... إنها خياري الأخير".

وأوضحت كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيان أن العملية الجراحية التي أجريت الجمعة المنصرم، "أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان دون رفض فوري".

وقال الجراح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إن "هذه عملية جراحية رائدة وتقربنا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء" وأضاف "نتقدم بحذر، لكننا متفائلون أيضا بأن هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفر خيارا جديدا مهما للمرضى في المستقبل".

وكان المريض ديفيد بينيت قد اعتُبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري ويخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع، وقال ديفيد بينيت عشية العملية: "إما أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش... إنها خياري الأخير".

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحا طارئا لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلا لعملية الزرع التقليدية.