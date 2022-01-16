إسرائيل ستنضم الى "اتفاقيات ارتميس" الدولية لدراسة القمر والمريخ

الاتفاقية الدولية ستوقع عليها إسرائيل خلال أسبوع الفضاء الإسرائيلي الأسبوع المقبل

افاد موقع "واينت " الاخباري ان الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم الاحد على اقتراح الوزيرين يائير لابيد واوريت فركش-هكوهين، وبموجبه ستوقع إسرائيل على "اتفاقيات ارتميس"، وهي اتفاقية دولية للتعاون في دراسة القمر والمريخ،المذنبات والكويكبات، والتي بدأتها وكالة الفضاء الأمريكية. ومن المتوقع التوقيع على الاتفاقيات خلال أسبوع الفضاء الاسرائيلي، والذي سيعقد الأسبوع القادم. وسيوقع على الاتفاق رئيس ناسا بيل نيلسون ومدير وكالة الفضاء الإسرائيلية، اوري اورون.

في اطار الاتفاقيات، تقوم الدول الأعضاء بتجنيد وسائل من أجل العلم والأبحاث ويعملون سوية على تطوير ديبلوماسية الفضاء. من المتوقع أن يضاعف التوقيع التعاون التجاري والاقتصادي في مجال الفضاء بين الصناعات بين الدول الموقعه، وإتاحة التعاون بينها.

حتى اليوم وقع على الاتفاقيات رؤساء وكالة فضاء الولايات المتحدة، استراليا، كندا، اليابان، إيطاليا، لوكسمبرغ، بريطانيا، دولة الامارات المتحدة، اوكرانيا، البرازيل وبولندا.

وفي تعليق وزير الخارجية يائير لابيد قال :"حتى السماء لم تعد هي الحدود، أحضرت اليوم لمصادقة الحكومة قرارا يخترق حدودا جديدة للتكنلوجيا والابتكار. هذا لربما سيبدو مثل فيلم علمي خيالي، لكن هذا أكبر من ذلك. التوقيع على هذه الاتفاقيات ليس خطوة صغيرة بالنسبة لاسرائيل، انما بالتأكيد خطوة كبيرة للإنسانية. هذه خطوة ترفع إسرائيل الى صدارة قائمة الدول التي تحدث تغيير في مجالات العلوم والتكنلوجيا. نحن نسير سوية تجاه مستقبل عالمي ومبتكر. إن حقيقة الانتماء الى مجموعة الدول الموقعة على الاتفاق، هذا شرف لدولة إسرائيل وقدرتها التكنلوجية. جئنا للتغيير، أيضا بمجالات الفضاء والعلوم".

وذكر التقرير أن الحديث يدور عن اتفاقية أعلنت عنها ناسا قبل عام ونصف. "اتفاقيات ارتميس" تهدف الى إقامة "مناطق آمنة" حول القواعد المستقبلية على القمر، بهدف منع ما تصفه الولايات المتحدة "تدخل ضار" من الدول المنافسة أو التي تعمل بالمجال القريب. إضافة لذلك، الاتفاقيات ستتيح للشركات الخاصة أن يكونوا أصحاب موارد القمر التي يستخرجونها، وهذا عنصر ملح سيسمح لمشغلي ناسا بتحويل الجليد على سطح القمر الى وقود صاروخي او سيسمح باستخراج المعادن من القمر بهدف بناء منصات صواريخ.

هذه برنامج ارتميس هو هبوط عام 2024 اول رائد فضاء امريكي منذ عام 1972 على سطح القمر، وأول رائدة فضاء، لكن بعد دخول الرئيس جو بايدن تأجلت المواعيد، حاليا هدف ارسال الانسان الأول الى القمر لن يكون قبل عام 2025.