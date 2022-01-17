الإمارات تستثمر 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي

من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعا من حوالي 250 مليون دولار سنويا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن صندوق ثروة سيادي رئيسي بالإمارات، استثمر حوالي 100 مليون دولار بشركات رأس المال الاستثماري بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.

وأكد التقرير، أن "الصندوق الاماراتي استثمر في خمس شركات إسرائيلية، حوالي 2 مليون دولار في كل واحدة منها. وهو استثمار استراتيجي في ظل رغبة الدولة في تنويع النمو الاقتصادي التي تعتمد الآن على النفط. وسيستثمر الصندوق في بعض شركات التكنولوجيا".

شارت الصحيفة إلى أنه "بعد عام ونصف على الصفقة التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تتزايد الأعمال التجارية، حيث من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعا من حوالي 250 مليون دولار سنويا قبل الاتفاقات، وفق هيئة تجارية تمثل 6000 رجل أعمال إماراتي وإسرائيلي"،

وأكد نائب رئيس بلدية القدس والمؤسس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، فلور حسن ناحوم، في تصريح له لـ i24NEWS : "لقد غيرت اتفاقيات إبراهيم نوعًا من نموذج الأعمال والتجارة مع العالم العربي"، مضيفا "، "كان عام 2020 عام توقيع اتفاقيات أبراهيم، وكان عام 2021 هو العام الذي قمنا فيه ببناء البنية التحتية للمستقبل ... وأعتقد أن عام 2022 سيكون عام الأعمال التجارية الحقيقية والتطبيع الحقيقي."

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي، التي تدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار، استثمرت ما يصل إلى 20 مليون دولار في ست شركات رأس مال مغامر مقرها إسرائيل أو مركزة". مضيفة أن "صندوق الثروة السيادية، الذي كان أحد أكثر الصناديق نشاطا في العالم في هذا الوباء والمستثمر الرئيسي في "Vision Fund" التابع لمجموعة "SoftBank Group Corp"، يتوقع الآن أن يبدأ أيضا في استثمار حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية"