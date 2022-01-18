أرجأت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" مرتين إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة بسبب التحذيرات

حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى الإثنين من احتمال وقوع اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس الأربعاء الوشيك كما هو مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات الارسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وأرجأت في السابق شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" مرتين إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة على خلفية تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات من خطر تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وطلب رؤساء شركات الطيران بشكل عاجل السماح بتشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية 'أف دي آي' في 19 كانون الثاني/يناير 2022، جاء ذلك في رسالة اطلعت عليها فرانس برس ".

وفي المقابل تم تحذير وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من "كارثة اقتصادية" بحال استمرت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران. وحازت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" على عقود بمليارات الدولارات لتشغيل شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة، الا انه تم إرجاء إطلاق المشروع مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأحد أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88".

لكن شركات الطيران ترى اهمية كبرى في شمل جميع المطارات بالإجراءات وإلا سيترتب على ذلك وقف آلاف الرحلات، ما سيعطل الحركة التجارية في البلاد.