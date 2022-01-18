شركة مايكروسوفت تشتري شركة العاب بقيمة 69 مليار دولار

الصفقة هي الاضخم في تاريخ الشركة وستحولها الى ثالت أكبر شركة عالميا في مجال الالعاب

اعلنت شركة مايكروسوفت العالمية انها ابرمت صفقة ضخمة بقيمة 68.7 مليار دولار لشراء شركة انتاج العاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" ، وتعرف الشركة أنها المطور للعبة الشهيرة "Call of duty" والعاب معروفة أخرى يعرفها البالغون.

وتعمل شركة مايكروسوفت في قطاع الالعاب الالكترونية على مدار سنوات، من خلال تصنيع وحدة التحكم بالألعاب Xbox، وكانت الشركة قامت خلال السنوات الاخيرة بابرام صفقات بارزة في المجال: في عام 2014 اشترت "مين كرافت" بقيمة 2.5 مليار دولار، وفي العام الماضي ابرمت صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار في اطارها اشترت مطورة الالعاب (Bethesda).

الاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" سيكون الصفقة الاضخم التي ابرمتها عملاقة التكنلوجيا في المجال، ومنذ الاعلان عن الصفقة قفزت اسهم الشركة بنسبة 37% قبل التداول، وأسهم مايكروسوفت انخفضت بنسبة 2%. الصفقة هذه ستحول مايكروسوفت الى ثالث أكبر شركة عالميا بعد Tencent وسوني الاسيوية.

شركة "أكتيفيجن بليزارد" تصدرت العناوين خلال الاشهر الاخيرة بعد التقارير عن تحرشات جنسية وسلوكيات سيئة بين المسؤولين في الشركة. فقط أمس اعلنت الشركة عن طرد مدراء بعد توجيه الاتهامات.