وزيرة العلوم تأمر بتجهيز خطة استراتيجية جديدة لصناعة الفضاء في اسرائيل

بموجب التقرير فان وكالة الفضاء الاسرائيلية تعمل بموجب خطة قديمة لم تتجدد منذ اقامتها

أصدرت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنلوجيا اوريت فركش هكوهين اليوم اوامر لوكالة الفضاء الاسرائيلية لتجهيز خطة استراتيجية جديدة لصناعة الفضاء في اسرائيل، اي خطة تشكل قاعدة لإقامة صناعة هايتك فضاء في اسرائيل، ويجب على وكالة الفضاء تسليم الخطة للوزيرة في غضون 60 يوما.

وبحسب موقع N 12 فانه في الرسالة الى مدير وكالة الفضاء الاسرائيلية ذكر ان "برامج عمل وكالة الفضاء الاسرائيلية لا تتناسب مع التغييرات الاستراتيجية التي يمر بها قطاع الفضاء، لذلك هناك حاجة باجراء مجهود يعمل على تعريف الاهداف القومية المدنية للنشاط الاسرائيلي في مجال الفضاء مجددا".

وأضافت الوزيرة :"على الرغم من ان صناعة الفضاء الاسرائيلية اكتسبت على مدار سنوات تقديرا عالميا -الا انها تعتمد اليوم بغالبيتها العظمى على الصناعات الامنية في اسرائيل. واجبنا تسخير هذه القدرات لتحقيق انجازات في مجال الفضاء المدني ايضا".

وقال مسؤولون في مكتب الوزيرة ووكالة الفضاء للقناة الاسرائيلية N 12 انهم ناقشوا بينهم الموضوع واتضح ان وكالة الفضاء لم تجدد سياستها وبرامجها منذ اقامتها، رغم ان المجال تطور جدا في العالم. الوكالة ركزت نشاطها الى الان في الصناعات الامنية، بالوقت الذي تطور في العالم قطاع جديد تماما "سياحة الفضاء" ، اشخاصا يدفعون مقابل رحلات خاصة الى الفضاء. ويوضح المسؤولون في وكالة الفضاء ان تكلفة الاطلاق الى الفضاء انخفضت كثيرا بالفترة الاخيرة. كما تخطط الوزارة ايضا تقديم حوافز متنوعة للشركات التي تعرض ابتكارات وتطوير في المجال.