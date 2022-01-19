أسبوع الفضاء الإسرائيلي العاشر ينظم بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري

حددت وكالة الفضاء الإسرائيلية موعد إقامة الحدث ليكون متوافقًا مع موعد وقوع كارثة 'مكوك كولومبيا' 1 شباط 2003

من المقرر أن ينظم أسبوع الفضاء الإسرائيلي العاشر، الذي أطلقته وكالة الفضاء الإسرائيلية في وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، هذا العام في الفترة الممتدة بين 23 إلى 28 كانون الثاني/ يناير وسيشتمل على فعاليات تفاعلية للأولاد في مجال الفضاء، على ما جاء في موقع يسرائيل ديفينس. ودفع تفشي فيروس كورونا بالمنظمين الى اتخاذ قرار إقامته بصورة رقمية، عبر الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الإسرائيلية.

وحددت وكالة الفضاء الإسرائيلية موعد إقامة الحدث ليكون متوافقًا مع موعد وقوع كارثة 'مكوك كولومبيا' الذي تفجر في 1 شباط/فبراير 2003، حيث قتل فريق مهمة 107-STS، وكان من بين الفريق طيار الفضاء الإسرائيلي الراحل، الكولونيل إيلان رامون. وسينطلق أسبوع الفضاء هذا العام بعنوان الفضاء الجديد لتركيز الضوء على الانتقال من "الفضاء التقليدي" إلى الفضاء الريادي والابتكاري.

وبمناسبة الاحتفالات بتنظيم أسبوع الفضاء الإسرائيلي، تم لأول مرة تطوير خمس ألعاب فضائية على الإنترنت، والتي تعطي لمحة تجريبية عن أنشطة الصناعات ووكالات الفضاء على الأرض والقمر وما بعده. يستطيع المشاركون في الألعاب المختلفة، بناء قاذفات وأقمار صناعية وعربات جوالة، والموافقة على تمويل مشاريع وتجارب فضائية، وتعلم كيفية هبوط مركبة فضائية، والتنقل بين الكويكبات.

كما من المقرر أن يشارك في فعاليات أسبوع الفضاء الإسرائيلي رواد فضاء يطلعون الجمهور على تجاربهم ويجيبون على جميع الأسئلة المطروحة. يوم الأحد 23 كانون الثاني/يناير في الساعة 10:30 يستطيع الجمهور مشاهدة المحاضرة باللغتين العبرية والعربية من قبل رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري، وفي الساعة السادسة مساءا سيستضيف أوري أورون، المدير العام لوكالة الفضاء محاضرة- محادثة فردية مع رائد الفضاء ورئيس ناسا السابق، تشارلي بولدن.