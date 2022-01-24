تكنولوجيا اسرائيلية للتطبيب عن بعد قريبًا في دبي

مجموعة "الفطيم" توقع على اتفاق مع شركة "تيتو كير" الاسرائيلية لتزويدها بأجهزة للفحوصات عن بعد

افادت قناة "14" الاسرائيلية الاخبارية ان مجموعة "الفطيم" Al-Futtaim الاماراتية وقعت على اتفاق مع شركة TytoCare الاسرائيلية لتزويدها بالانظمة التكنلوجية التي تتيح اجراء فحص ومتابعة للمرضى عن بعد، جاء الاعلان عن الاتفاق خلال معرض الصحة الاكبر في العالم العربي والمنعقد في دبي.

أجهزة شركة تايتو كير، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وستتيح للأطباء في العيادات الخارجية للفطيم في انحاء دبي بإجراء فحوصات للمرضى من دون ان يضطروا للخروج من بيوتهم، واعطائهم التشخيص الدقيق وتعليمات العلاج والادوية. وتتيح منصة "تيتو" التشاور وقت الحاجة بسهولة مع أطباء مختصين، بما يشمل أطباء من دول اخرى, عن طريق الاجهزة يمكن للمتعالجين الاستمرار بإجراء الفحوصات بشكل مستقل بمساعدة توضيحات بسيطة، عندما يتلقى الطاقم الطبي النتائج والمؤشرات المختلفة لفحص نجاح العلاج.

تشمل الفحوصات التي يجريها الجهاز الاستماع الى الرئتين والقلب، مراقبة مستوى الاكسجين في الدم، والذي هو أمر هام بشكل خاص لمرضى كورونا وايضا الحرارة ونبضات القلب، اجراء فحوصات للحلق، الاذنين ، الجلد وغيرها.

وذكر التقرير انه الجيش الاسرائيلي اشترى مؤخرا مئات الاجهزة التي ستستخدم للعلاج البيتي لمرضى كورونا في حالة طفيفة ومتوسطة، ويعمل في الشركة نحو 200 موظف وللشركة مكتب في مدينة نتانيا وسط اسرائيل ومكاتب في الولايات المتحدة وهي في عملية توسع.

وعلق السفير الاسرائيلي في دولة الامارات امير حايك على التوقيع وقال :"تهاني الحارة للتعاون الاستثنائي بين تيتو كير ومجموعة الفطيم، خلق التحالفات من هذه القبيل هو مفتاح تعميق وتقوية التعاون الاستراتيجي بين اسرائيل ودولة الامارات".